Schweigemärsche in Venezuela

Holzkreuz und Antikommunismus: Schweigemarsch der venezolanischen Rechten am Samstag in Caracas Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Weitgehend ohne Zwischenfälle haben am Samstag Tausende Regierungsgegner in Venezuela mit Schweigemärschen an die Opfer der gewaltsamen Ausschreitungen der vergangenen Wochen erinnert. Die weiß gekleideten Oppositionsanhänger versammelten sich in zahlreichen Städten, um zu den dortigen Bischofssitzen zu marschieren. In der Hauptstadt Caracas bewachten Polizei und Nationalgarde neuralgische Punkte, an denen es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen gekommen war, und den Sitz der Bischofskonferenz.

In Caracas hielten sich die Regierungsgegner an die Auflagen der Behörden und die genehmigte Route und konnten so weitgehend ungehindert durch die Straßen ziehen. Viele Demonstranten trugen T-Shirts mit der Aufschrift »Frieden«. Andere hielten weiße Blumen in den Händen oder trugen venezolanische Flaggen, einer schleppte ein großes Holzkreuz. Ein katholischer und ein evangelikaler Priester lasen auf einem Lastwagen eine Messe für die Teilnehmer.

Die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina kommentierte: »Dieses Bild widerspricht der von der Rechten betriebenen Medienkampagne, derzufolge die venezolanische Opposition keine Demonstrationen durchführen kann, ohne Opfer einer ›brutalen Repression‹ zu werden. Bis zu dieser endeten alle vom Oppositionsbündnis MUD veranstalteten Kundgebungen in Gewaltausbrüchen. Sie wurden von Sturmgruppen ausgelöst, die immer dann in Aktion traten, wenn die Sicherheitskräfte verhinderten, dass die Demonstranten von der genehmigten Route abweichen konnten.«

Zahlreiche Regierungsanhänger folgten am Wochenende einem Aufruf der Vereinten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) und beteiligten sich an Aufräum- und Säuberungsaktionen, um die Spuren der Ausschreitungen zu beseitigen. Oppositionelle hatten wiederholt Geschäfte, Bibliotheken und medizinische Einrichtungen attackiert.

Die relative Ruhe des Wochenendes könnte schon am heutigen Montag wieder enden. Die Opposition plant eine »nationale Blockade« von Straßen. Schon in der Nacht zum Freitag waren in El Valle, einem Stadtteil von Caracas, bei Plünderungen zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die meisten starben durch Stromschläge, als sie in einer Bäckerei einen Kühlschrank aus der Verankerung rissen und es auf dem feuchten Boden zu einem Kurzschluss kam. (AFP/PL/jW)