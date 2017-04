March for Science

Marsch für die Wissenschaft am Samstag in Washington Bild: Aaron P. Bernstein/Reuters

In mehr als 600 Städten weltweit haben am Samstag Zehntausende Menschen für die Bedeutung der Wissenschaft und für eine faktenbasierte Politik demonstriert. In Deutschland kamen nach Veranstalterangaben 37.000 Teilnehmer zusammen. Die Hauptveranstaltung fand in Washington statt (Foto). Dort protestierten sie gegen Kürzungen im Wissenschafts- und Bildungsetat. Die deutschen Organisatoren betonten jedoch, die Demonstrationen seien keine Anti-Trump-Veranstaltung. Das Leugnen gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse sei ein weltweites Problem. (dpa/jW)