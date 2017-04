Zentralrat der Juden gegen Kopftuchverbot

Foto: Boris Roessler/dpa-Bildfunk

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich gegen ein Kopftuchverbot ausgesprochen. Im Interview mit der Welt am Sonntag äußerte er sich auch kritisch zu weiteren Eingriffen in die Religionsfreiheit. »Wir sollten davon absehen, für einzelne Religionsgemeinschaften spezielle Gesetze zu schaffen«, so Schuster.

Der Zentralratspräsident hält ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst »für problematisch«. Er verwies auf das Bundesverfassungsgericht, das ein generelles Verbot abgelehnt habe. Doch Schuster sagte auch: »Über ein Burka- oder Nikab-Verbot müsste gesondert gesprochen werden.« Als Grund führte er an, dass mit den Stoffstücken das Gesicht verdeckt werde – er aber Gesprächspartnern und -partnerinnen in selbiges schauen wolle.

Zumindest mit dem Kopftuch befasste sich in der vergangenen Woche bereits die BRD-Justiz. Die Drogeriemarktkette Müller wollte einer Mitarbeiterin das Tragen verbieten. Sie argumentierte damit, dass die Betriebsordnung das Bedecken des Kopfes während des Kundenkontaktes untersage. Vor dem Heidelberger Amtsgericht kam es am Mittwoch aber zu keiner Entscheidung.

Schuster äußerte sich im Gespräch auch zu Übergriffen auf Juden. Zur Zeit würde hauptsächlich über den Antisemitismus von Muslimen gesprochen. »Allerdings bleibt festzuhalten: Die offiziellen Zahlen zeigen deutlich mehr antisemitische Straftaten durch Rechtsextremisten als von muslimischer Seite.«

Im Gespräch stellte Schuster jedoch auch »überzogene Kritik« am Staat Israel und dessen Politik mit Hass gegen Juden gleich. Wörtlich sagte er: »Es gibt mehrere Ausdrucksformen des Antisemitismus: Dazu zählen der klassische Antisemitismus, den wir vor allem bei Rechtsextremen finden, Antisemitismus in Form von überzogener Kritik an Israel, der eher im politisch linken Spektrum zu finden ist, sowie Antisemitismus in Teilen der muslimischen Community.« Und weiter: »Alle Formen sind widerlich. Jede einzelne Form bedroht die Juden.« Wo für ihn Staatskritik aufhört und Menschenhass beginnt, führte Schuster nicht aus.