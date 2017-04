Nahaufnahmen aus dem Nahen Osten

Vorheriges

Seit mehr als einem Jahrzehnt dokumentiert das zwölfköpfige Fotografenkollektiv »Activestills« den Widerstand gegen die zionistische Besatzung und andere Aktionen sozialer Bewegungen in Israel und Palästina. »Nicht kommerzielle Interessen, sondern die politische Überzeugung verbindet uns«, sagt Ahmad Al-Bas über die Motivation der Mitglieder, die u. a. aus Tel Aviv, Gaza, dem besetzen Westjordanland und Europa stammen. Dass manche von ihnen einander noch nie begegnet sind, ist der zionistischen Trennungspolitik geschuldet – die palästinensischen Kollegen dürfen nicht nach Israel kommen.

Der harte Kern der Gruppe, drei Israelis und ein Argentinier, lernte sich 2005 in dem palästinensischen Dorf Bil’in kennen, bei Demonstrationen gegen die Errichtung der völkerrechtswidrigen Apartheidmauer. Aus dem Bedürfnis heraus, den Protest dagegen in die israelische Öffentlichkeit zu tragen, organisierten sie eine Ausstellung ihrer Bilder in den Straßen Tel Avivs. Zwar wurden die Fotos schnell wieder abgerissen, aber das Kollektiv arbeitete weiter, vergrößerte sich und dient heute als eine der wichtigsten Quellen für unabhängige Berichterstattung aus der Region.

Zu den Leitlinien des Kollektivs gehört, die Aktivisten vor Ort solidarisch zu unterstützen. Die Fotos aus Bil’in und anderen Dörfern verwendet die palästinensische Bevölkerung auf Demonstrationen und für Gerichtsprozesse gegen die Mauer. Als die Polizei Anfang des Jahres im Dorf Umm Al-Khiran im Süden Israels den arabischen Lehrer Jakub Abu Al-Kijan erschoss, konnte durch Material von »Activestills« bewiesen werden, dass es sich nicht um Notwehr, sondern um Totschlag gehandelt hat. »Man schlägt uns, man schießt auf uns, und wenn wir auf unserem Recht auf freie Berichterstattung beharren, können wir verhaftet werden«, beschreibt Al-Bas die alltägliche Gefahr, der die Fotografen ausgesetzt sind, und erklärt, warum trotzdem niemand von ihnen ans Aufgeben denkt: »Durch ›Activestills‹ sprechen jüdische, palästinensische und internationale Aktivisten mit einer Stimme und übermitteln gemeinsam eine klare Botschaft.«

Anlässlich der Neuerscheinung des Bildbandes »Activestills. Photography as Protest in Palestine/Israel« hat die Zeitschrift Melodie und Rhythmus in ihrer aktuellen Ausgabe eine ausführliche Fotoreportage und ein Interview mit zwei Aktivisten des Kollektivs veröffentlicht.