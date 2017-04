Novizen als Bauarbeiter

Unter miserablen Bedingungen arbeiten auch viele Inder auf den Baustellen Nepals Foto: Navesh Chitrakar/Reuters

Am 25. April 2015 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,8 auf der nach oben offenen Richterskala die Himalajaregion. Es sorgte vor allem im bitterarmen Nepal für großflächige Zerstörungen mit Sachschäden in Höhe von geschätzt sieben Milliarden US-Dollar. Über 8.800 Menschen kamen ums Leben, und Hunderttausende wurden obdachlos. Zwei Jahre später geht der Wiederaufbau zwar voran, doch das langsame Tempo sorgt weiterhin für Kritik.

Das »Centre for Investigative Journalism« (CIJ) hat nun auf seiner Webseite eine interaktive Datenbank zu dem Erdbeben veröffentlicht. Journalisten von sieben einheimischen Medien haben seit Jahresbeginn die 14 am stärksten betroffenen Distrikte besucht und sich vor Ort ein Bild über die Lage gemacht. Ihre Eindrücke ergeben ein aussagekräftiges Gesamtbild. Wer will, kann für jeden Distrikt, teils sogar ortsgenau, Informationen nachschlagen.

In der Region Gorkha, dem damaligen Epizentrum des Erdbebens, wurden 53.349 der insgesamt 58.503 Haushalte staatliche Zuschüsse versprochen, 52.675 bekamen die erste Rate der Hilfe ausgezahlt. In fast 16.000 Fällen gab es aber Beanstandungen, zudem warten noch viele Betroffene auf Unterstützung.

Ein wenig besser sind die Zahlen aus Sindhupalchowk, einem Distrikt östlich der Hauptstadt Kathmandu. Die Orte dort waren vor allem von dem heftigen Nachbeben am 12. Mai 2015 mit einer Stärke von 7,3 auf der Richterskala betroffen. Vielerorts herrschte totale Verwüstung. 78.537 Haushalte haben dort Anspruch auf Unterstützung. Die erste Rate haben bis auf zwölf Ausnahmen alle 74.924 Fami­lien erhalten, die eine Vereinbarung mit dem Staat abgeschlossen haben.

Noch längst nicht stehen alle Häuser wieder. Die meisten Familien sind zu arm, um den Bau zu finanzieren. Außerdem begann zum Zeitpunkt der Befragung im Januar die Auszahlung der ersten Raten der staatlichen Hilfen. Wegen des Winters konnten die ersten Arbeiten zudem erst mit erheblicher Verzögerung beginnen. Auch fehlt es an Fachleuten, es gibt zu wenig Bauarbeiter.

Deswegen wurden mehr als 22.000 Maurer in einem Programm des Staates und in- und ausländischer NGOs trainiert – rund 4.500 Novizen absolvierten sogar eine komplette Mauerausbildung. Wer aus der Baubranche kam, erhielt einen siebentägigen Spezialkurs zur Auffrischung und Vertrautmachung mit neuen Techniken. Denn der Wiederaufbau soll nach modernsten Standards erfolgen, schließlich gilt es, die neuen Häuser erdbebensicher zu machen.

Die Unterschiede beim Angebot der Maurerkurse sind offensichtlich: Fast 5.200 Absolventen gab es in Sindhupalchowk, lediglich 1.000 in Ramechhap. Dort sind im Vergleich zu den 78.537 Häusern im Nachbardistrikt 43.609 wiederaufzubauen. In anderen Gebieten ist die Diskrepanz noch größer. Teils wurde nur eine niedrige dreistellige Zahl an Bauleuten ausgebildet, berichtete CIJ. Im südlichen Distrikt Sindhuli würde es bei der aktuellen Personalstärke 130 Jahre dauern, um die 34.000 zerstörten Gebäude wiederzuerrichten. Und das Ministerium für urbane Entwicklung räumte im Februar ein, dass von bis zu 60.000 Fachkräften, die man vorgesehen habe, erst ein Viertel das Training erhalten hat.

Trotz aller Hilfszusagen, Anstrengungen und guten Willens – die Krise bleibt. Die Engpässe räumte selbst Chandra Bahadur Shrestha, Vorstandsmitglied der Nationalen Wiederaufbaubehörde (NRA), die alle Aktivitäten koordiniert, ein: »Eigentlich wollten wir 30.000 Maurer haben, bevor die ersten Ratenzahlungen an die Familien erfolgen.« Das Finanzministerium habe aber nicht die erforderlichen Mittel in Höhe von zwei Milliarden Rupien für das Ausbildungsprogramm bereitgestellt. Im Ministerium weist man die Vorwürfe indes zurück. Die NRA kontrolliere im aktuellen Haushaltsjahr einen Fonds von 174 Mil­liarden Rupien (1,56 Milliarden Euro). Dieser könne nach Bedarf umstrukturiert werden.

Solche gegenseitigen Schuldzuweisungen gibt es zur Genüge. Der Unmut der vielen kleinen und großen Hilfsorganisationen richtet sich vor allem gegen die NRA. Der Vorwurf: Die Behörde, die lange wegen Unterbesetzung nicht arbeitsfähig war, wolle alles zentral entscheiden. Dadurch konnte beispielsweise das Rote Kreuz, das beträchtliche eigene Mittel mitbrachte, nicht mit Baumaßnahmen beginnen, sondern nur mit Überbrückungshilfe die in Zeltlagern ausharrenden Menschen unterstützen.

Hinzu kommt ein generelles Problem. Zwar hatte die vom maostischen Premierminister Pushpa Kamal Dahal geführte Regierung die ursprünglich auf 200.000 Rupien pro Haushalt angesetzten Beihilfen pro Haushalt auf 300.000 Rupien (2.700 Euro) angehoben. Allerdings kann man sich bei einer Komplettzerstörung für diesen Betrag kein neues Haus leisten, denn diese würde bis zu einer Million Rupien kostet, wie Medien berichteten. Außerdem kann, solange die für den 26. Januar geplante Auszahlung der zweiten Tranche an Hilfsgeldern nicht erfolgt ist, auf vielen Baustellen nicht mit den Arbeiten begonnen werden.

Auch bei großen Baustellen geht es nicht schneller voran. Erst im Februar hatte Indien mit Nepal eine Vereinbarung für 16 Straßenbauprojekte sowie über Kredite abgeschlossen. Verzug gab es auch beim Wiederaufbau der UNESCO-Weltkulturerbestätten, den zentralen Tempel- und Palastplätzen in den drei Königsstädten Kathmandu, Patan und Bhaktapur. Die Aufträge wurden an ausländische Firmen aus China, Indien, Japan oder Sri Lanka vergeben. Die internationalen Partner müssten sich jedoch erst in die lokale Bauweise einarbeiten. »Hätten wir es selbst gemacht, wären wir schon deutlich weiter«, kritisierte der auf solche Aufgaben spezialisierte Architekt Sudarsan Raj Tiwari gegenüber der Zeitung My Republica.

Personalwechsel an der Spitze der NRA sorgen ebenfalls für Verzögerungen. Am 11. Januar feuerte die Regierung Sushil Gyewali von seinem Posten als Direktor, weil er zu wenig für den Wiederaufbau getan haben soll. Sein Nachfolger wurde ausgerechnet Govind Raj Pokharel. Er hatte bereits bis Ende 2015 das Amt inne. Die Umbesetzungen hatte vor allem politische Hintergründe. Seit dem Erdbeben hatte in Nepal die Zusammensetzung der Regierungskoalition mehrfach gewechselt.