Spielt da noch jemand?

Lohnt sich die Mühe um den Erhalt überhaupt? Ilona Dröger vom Köpenicker Sportclub bei einem öffentlichen Probetraining Foto: Marc Tirl/dpa

Raten Sie mal, mit wie vielen Teams Berlin in den ersten deutschen Ligen der Frauen im Fußball, Handball, Basketball, Volleyball und Wasserball vertreten ist! Die Zahl ist in den vergangenen Jahren rapide geschrumpft. Einzig die Volleyballerinnen vom Köpenicker SC halten als Tabellenneunte der abgelaufenen Saison die Stellung – noch. In diesen Wochen fällt bei ihnen die Entscheidung über einen Rückzug aus finanziellen Gründen. 100.000 Euro fehlen zur Deckung des 420.000-Euro-Etats für ein weiteres Spieljahr im Oberhaus. Bis Ende Mai muss alles gerichtet sein. Sich mit einer Unterdeckung anzumelden und auf eine eventuelle Nachlizenzierung zu hoffen kommt kaum in Frage, weil die Liga in solchen Fällen Strafen in fünfstelliger Höhe verhängt, was den Verein nur noch tiefer in die roten Zahlen rutschen lassen würde. Kommt das Geld nicht zusammen, wird es, Stand heute, 2017/18 auch im Frauenvolleyball keinen Berliner Erstligisten mehr geben. Mitte der 90er Jahre gewann der CJD Berlin (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, Fusion von SC Dynamo und TSV Rudow) noch zwei Meisterschaften und sogar einen Europapokal; nun droht die Hauptstadt mehr oder weniger von der hiesigen Volleyballandkarte zu verschwinden.

Sollten die Köpenickerinnen überhaupt in Liga eins weitermachen, so laut Auskunft des Managements nur mit stark reduzierten Personalkosten. Ob Trainer und Spielerinnen bleiben würden, ist fraglich. Lohnt sich das Mühen um den Erhalt überhaupt? In Berlin dauerhaft gegen den Abstieg oder unterklassig zu spielen heißt: kein Interesse der Medien, schwindende Zuschauerzahlen, ausbleibende Sponsoren.

Davon kann der Berliner TSC ein Lied singen, dessen Name für eine ruhmreiche Tradition steht. In den 70er Jahren gehörten die Handballerinnen dieses Ostberliner Turn- und Sportclubs zu den besten Europas, ein halbes Dutzend gewann in der DDR-Nationalauswahl WM- und Olympiamedaillen. Kristina Richter, Roswitha Krause, Marion Tietz, Evelyn Matz, Christina Rost, Renate Breuer, Adelheid Zwillich oder Edelgard Rothe gehörten zur Crème de la crème der Sportart.

Inzwischen spielen die Handballerinnen des Vereins in der dritten Liga – in der kommenden Spielzeit selbst das nicht mehr. Unmittelbar vor Ostern teilte die Abteilungsleitung mit, sie habe sich »schweren Herzens« entschlossen, keine Meldung abzugeben. Eine Finanzierungslücke in fünfstelliger Höhe könne nicht geschlossen werden. »Begründet ist dies auch durch die fehlende Bereitschaft vieler potentieller Geldgeber, Frauenteamsport in Berlin zu unterstützen«, hieß es. Teammanager Ernst-Heinrich Hoth erfüllte die Entscheidung »mit Entsetzen und starker persönlicher Betroffenheit«. Damit werde »dem Leistungshandball beim Berliner TSC für Jahre die Grundlage entzogen« und »der Entwicklung des Frauenhandballs in Berlin geschadet«. Hauptberuflich ist Hoth für einen Versicherungskonzern tätig, der die längste Zeit Hauptsponsor des TSC war. Der Vertrag wurde zum 30. April aufgelöst.