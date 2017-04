Zwei Gesichter eines Geldhauses

Ob sie empört sein wird? IWF-Chefin Christine Lagarde wird ab Donnerstag neben weiteren Notenbankern auch Andreas Dombret empfangen Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Kurz vor dem Treffen der G-20-Finanzminister und Notenbankchefs am heutigen Donnerstag in Washington hat die Bundesbank Krach geschlagen. Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch warnte am Mittwoch vor einem Zurückdrehen der weltweiten Finanzregulierung. Sie aufzuweichen oder gar einen Deregulierungswettlauf zu beginnen, wäre ein großer Fehler. »Dies würde zu Lasten der Widerstandsfähigkeit des globalen Finanzsystems gehen.« Mit mehr Eigenkapital könnten Banken Risiken besser tragen und seien stabiler. »Gleichzeitig können besser kapitalisierte Banken mehr Kredite vergeben.« Auf gemeinsame Regulierungen im Rahmen der »Basel-III«-Reformen hatten sich europäische und US-Banker im Januar nicht einigen können. »Bei der Finalisierung der Regeln von Basel wollen wir eine Benachteiligung europäischer Banken vermeiden«, hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) im vergangenen September erklärt. Und sein Adjutant, Bundesbankchef Jens Weidmann, hatte ein rhetorisches Feuerwerk abgebrannt: »Aus Basel III darf kein Basel IV werden.« US-Präsident Donald Trump hatte im Februar die Zockervorschriften für US-Banken gelockert, die bis dahin durch den »Dodd-Frank Act« wenigstens ein wenig reguliert waren.

Vorstandsmitglied Andreas Dombret machte am Mittwoch den Trump. Er forderte in der Börsenzeitung Ausnahmen für deutsche Banken. Die nach der Finanzkrise 2007/2008 international verschärften Regeln für die Finanzbranche machten vor allem kleineren Sparkassen und Volksbanken zu schaffen, klagte Dombret. Der niedrige Leitzins belaste die Banken, hatte er bereits Ende Januar dem Tagesspiegel erzählt. Drei Viertel der Erträge hingen von der Zinsmarge ab. Derzeit liefen immer mehr hochverzinste Kredite aus, während die Banken neue Kredite nur zu sehr viel niedrigeren Zinsen ausreichen könnten. »Wenn sie aber auf der einen Seite weniger einnehmen und auf der anderen Seite gleich viel ausgeben, dann schrumpft das Ergebnis.« Auf Dauer könne das nicht gutgehen.

Gestern hielt Dombret bereits jedes zweite Geldhaus für gefährdet. Diese Banken seien »einem erhöhten Risiko« ausgesetzt. Rund 800 Finanz­institute würden von der Bundesbank »auf Gelb gestuft«. Es handele sich allerdings nur um »kleine und mittelgroße Institute«, die unter der aggregierten Bilanzsumme aller Banken liege. »Wir schauen uns diese Häuser an, weil wir wissen, dass sie im Bereich der Zinsänderungsrisiken verwundbar sind«, sagte Dombret. Anfang März hatte Schäuble bekräftigt, die bisherigen Vorschläge der EU-Kommission gingen nicht weit genug, eine stärkere Differenzierung zwischen großen und kleineren Instituten sei vorstellbar. Vor dessen Reise nach Washington drängelte Dombret den Finanzminister: »Wenn man sich so oft äußert, muss man irgendwann auch einmal Vorschläge machen«, sagte er.