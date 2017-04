Münchens Torhüter Danny aus den ­Birken hatte mehr nach als während des Spiels zu halten Foto: Matthias Balk/dpa

Als am Montag abend die letzte Sirene der Saison ertönte, flogen Handschuhe in die Luft und Schläger aufs Eis, um Torhüter Danny aus den Birken bildete sich eine Jubeltraube, und die Anhänger von EHC Red Bull München sangen: »Und schon wieder deutscher Meister EHC.« Die Spieler der Grizzlys Wolfsburg standen derweil mit hängenden Köpfen und Tränen in den Augen hinter einer bereits aufgestellten Bande, auf der wie zum Hohn stand: »Deutscher Meister 2017«.

Die Finalserie machte eins klar: München dominiert weiterhin das deutsche Eishockey. Nach der ersten Meisterschaft 2016 und erneut Platz eins nach der Hauptrunde verteidigte der große Favorit seinen Titel im Schnelldurchgang: Bereits im fünften Spiel der Finalserie »Best of seven« der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sicherten sich die Bayern durch ein 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 Siegen den Silberpokal. »Das ist unglaublich geil, ich finde kaum Worte«, sagte Münchens Konrad Abeltshauser: »Ich bin so stolz auf die Mannschaft, wir haben so stark gekämpft.« Im Vorjahr hatten die Bayern den Titel, ebenfalls gegen Wolfsburg, sogar mit 4:0 Siegen zum ersten Mal gewonnen. Für Trainer Donald »Don« Jackson ist es bereits die siebte deutsche Meisterschaft, fünf hatte er zuvor mit den Eisbären Berlin geholt. Es sieht ganz danach aus, als schickte er sich an, erneut eine Ära im deutschen Eishockey zu prägen. Der EHC ist nach Adler Mannheim und Eisbären Berlin erst der dritte Klub, der seit Gründung der DEL im Jahr 1994 seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Wolfsburg verlor dagegen auch seine dritte Finalserie nach 2011 (0:3 gegen Eisbären Berlin) und 2016.

Jonathan »Jon« Matsumoto brachte die Bayern mit seinem sechsten Play-off-Treffer in Führung (19.). Im Gegensatz zu den vier vorangegangenen Spielen setzte sich danach die Mannschaft durch, die das erste Tor erzielte. Jerome Flaake erhöhte mit einem Penalty (25.). Nach dem 3:0 durch Derek Joslin (47.) sangen die Fans bereits »Deutscher Meister wird nur der EHC«, Brooks Macek legte noch das 4:0 nach (50.). München hatte zuvor die Spiele eins (3:2 n. V.), zwei (3:2) und vier (7:2) gewonnen und nur Spiel drei zu Hause verloren (1:2).

Die Grizzlys begannen sehr stürmisch, hatten aber in der Anfangsphase zweimal Pech. Erst traf Brent Aubin nach 30 Sekunden nur das Gestänge, dann trudelte ein von Sebastian Furchner abgefälschter Schuss von Tyler Haskins ans Metall (2.). Wolfsburg blieb danach bei vereinzelten Angriffen gefährlich, München hatte wie üblich mehr vom Spiel, musste aber kämpfen, um kurz vor Ende des ersten Drittels zu treffen. Das Gästeteam von Trainer Pavel Gross setzte wie schon in den gesamten Playoffs auf körperbetontes Spiel und schaffte es zunächst sogar, von der Strafbank fernzubleiben. Die vielen Unterzahlsituationen hatten dem Außenseiter zuletzt das schmerzhafte 2:7 eingebrockt. Aber auch in München sorgte ein Wolfsburger Foul für ein Gegentor: Nachdem Alexander Weiß den EHC-Stürmer Jerome Flaake vor dem Tor regelwidrig zu Fall gebrachte hatte, ließ sich dieser die Chance im Penalty gegen Felix Brückmann nicht entgehen. Der zweite Treffer war dann schon beinahe die Vorentscheidung. Die Grizzlys waren danach erkennbar angeschlagen. Kurz nachdem Macek das 3:0 vergeben hatte (31.) bäumten sich die Gäste noch einmal auf, aber München ließ nichts mehr anbrennen. (sid/dpa/jW)