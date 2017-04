Recherche im Doppelpack

Briefkasten mit Logo einer fiktiven Reichsregierung an einem Wohnhaus im bayerischen Pliening Foto: Matthias Balk/dpa-Bildfunk

Seit knapp 30 Jahren gibt es mit dem Antifaschistischen Infoblatt (AIB) und der Zeitschrift Der rechte Rand (DRR) zwei Fachjournale, die für qualitativ hochwertige investigative Berichterstattung in diesem Bereich stehen. In diesen Tagen sind nun die neuen Ausgaben beider Blätter erschienen. Da AIB wie DRR am Puls der Zeit sind, befassen sie sich mit ähnlichen Themen aus der Welt der extremen Rechten. Wichtige Unterschiede gibt es dennoch.

Schwerpunktthema des aktuellen DRR ist die sogenannte Reichsbürgerbewegung. Ihre Anhänger wurden von staatlichen Stellen jahrelang als nervige, aber harmlose Spinner gesehen. Bei den deutschen Inlandsgeheimdiensten waren sie jahrelang »kein Beobachtungsobjekt«. Gleiches gilt für das »Jahrbuch Extremismus & Demokratie«, das von den Totalitarismustheoretikern Uwe Backes und Eckhard Jesse herausgegeben wird. Wenn Jesse über Horst Mahler – heute ein prominenter Vertreter der Reichsbürgerideologie, schreibt – ist dessen linke Vergangenheit für den Autor wesentlich charakteristischer als Mahlers Theorie über den Fortbestand des »Reichs«. »Die Fokussierung auf die Linke verstellt den Blick nach rechts«, so DRR-Redakteur Ernst Kovahl mit Blick auf Staatsschutz-Vordenker wie Backes und Jesse. Dies änderte sich erst, als im Oktober 2016 ein»Reichsbürger« einen Polizisten erschoss, als dieser sein zum eigenen Staat ernanntes Grundstück betrat. Dabei gehörte Gewalt gegen Vertreter der staatlichen Ordnung auch schon vor dieser Tat zur gängigen Praxis von »Reichsbürgern«. Genannt sei das »Deutsche Polizei Hilfswerk«. Dessen Anhänger fesselten beispielsweise im November 2012 einen Gerichtsvollzieher mit Kabelbindern, als dieser eine niedrige Geldstrafe eintreiben wollte. Dieses bis 2013 existierende »Polizei Hilfswerk« führte in seiner Interessenten- und Mitgliederliste 400 Personen. Besonders absurd wurde der staatliche Umgang mit diesen selbsternannten deutschen Polizisten, als deren Gründer und General Volker Schöne einen Text auf der Internetseite des sächsischen Landesverbandes der rechten »Deutschen Polizeigewerkschaft« (DPolG) veröffentlichen konnte, der inzwischen still und heimlich wieder von der Homepage verschwunden ist.

Zu »rechten Parallelwelten« zählt das AIB auch die von Neonazis, die sich als »völkische Siedler« in menschenarmen Landstrichen, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, niederlassen. Anders als DRR, der als Fachzeitschrift auf die extreme Rechte fokussiert ist, begreift sich das AIB aber auch als Magazin der Antifabewegung. In einem Interview mit den Betreibern des linken Leipziger Kulturzentrums »Conne Island« wird von diesen eine lebendige Streitkultur gefordert. Teile der autonomen Szene hatten ihnen Rassismus vorgeworfen, da diese öffentlich gemacht hatten, dass es in ihren Räumen zu sexuellen Belästigungen durch mutmaßlich asylsuchende Männer gekommen war. Mit dem »Refugee Fuffziger« war dort ein ermäßigter Eintrittspreis von 50 Cent für Geflüchtete eingeführt worden, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Eine Regelung, die nicht nur »Refugees« mit linkem Selbstverständnis angezogen hatte.