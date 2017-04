Hildy Johnson und sein Verleger Walter Burns sind bei ihren Recherchen zu weit gegangen und verhaftet worden: »Extrablatt« Foto: ZDF/ Jordan Cronenweth

Hallo Deutschland – mondän

Kitzbühel – Promis, Weißwurst, Luxussuiten

Kitzbühel ist ein Bergdörfchen mit bodenständigen Bewohnern. Eigentlich, denn gleichzeitig ist der kleine Ort in Österreich auch ein mondäner Hotspot. Und so gibt es neben Landwirtschaft und Kuhställen auch jede Menge Luxuriöses: Etwa eine 520 Quadratmeter große Hotelsuite, in der man für 12.000 Euro pro Nacht residieren kann, eigene Sauna inklusive.

Sonnabend, ZDF, 18.35

So wie wir waren

Hubbell ist der große Sportler, dem alles zufliegt: Geld, schöne Frauen und sogar die Karriere, denn er ist ein Naturtalent im Schreiben. Katie hingegen muss sich alles erarbeiten. Sie ist Perfektionistin und überzeugte Kommunistin, die in Diskussionen nicht klein beigeben kann. Trotzdem fühlen sich beide voneinander angezogen. Vor dem Hintergrund einer der turbulentesten Perioden der amerikanischen Geschichte, vom Zweiten Weltkrieg bis in den Kalten Krieg und den »Red Scare«, schildert Regisseur Sydney Pollack die komplizierte Beziehung zweier widersprüchlicher Figuren. Das Lied zum Film sang Barbra Streisand selbst, und es verkaufte sich millionenfach. Mit Robert Redford (Hubbell Gardiner), Barbra Streisand (Katie Morosky). USA 1973. Regie: Sydney Pollack.

Sonntag, Arte, 20.15

Pure Love – The Voice of Ella Fitzgerald

Noch mal Musik: Die Karriere des Stimmwunders Ella Fitzgerald begann schon mit 17 Jahren. Bald wurde sie zu einer der gefragtesten Swing-Sängerinnen, zur BeBop-Meisterin und Jahrzehnte später zu einer Musiklegende.

Sonntag, Arte, 23.10

Extrablatt

Chicago in den späten 1920er Jahren: Hildy Johnson, der Starreporter des »Chicago Examiner«, möchte sich zur Ruhe setzen. Doch genau das will sein Verleger Walter Burns mit allen Mitteln verhindern. Burns und Johnson sind sich sicher, dass der schüchterne, einfältige Earl Williams keinen Polizisten ermordet hat, sondern lediglich als Sündenbock geopfert werden soll, weil die Wiederwahl der Stadtregierung ansteht. Buddies unter sich: Mit Jack Lemmon (Hildy Johnson), Walter Matthau (Walter Burns), Susan Sarandon (Peggy Grant). USA 1974. Regie: Billy Wilder.

Montag, 3sat, 20.15