Start der Ostermarschsaison

Foto: Boris Roessler/dpa

Mit der Forderung nach Abrüstung und einem Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr haben am gestrigen Freitag die diesjährigen Ostermärsche begonnen. In mehr als zehn Städten gingen insgesamt mehrere tausend Friedensbewegte auf die Straße. In Chemnitz nahmen rund 250 Menschen am Ostermarsch teil – womit sich die Zahl der Demonstranten im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt habe, gab ein Sprecher bekannt.

Auch in Stuttgart, Biberach und Bruchköbel folgten mehrere hundert Aktivisten den Aufrufen lokaler Friedensgruppen. Im nordrhein-westfälischen Gronau startete der Ostermarsch an der Urananreicherungsanlage. Dort stand er unter dem Motto »Urananreicherung und Waffenexporte sofort stoppen! Atomausstieg jetzt – (atomare) Aufrüstung stoppen!« In Stuttgart forderten die Teilnehmer, das dortige »United States European Command« (EUCOM) zu schließen und Atomwaffen zu verbieten.

Zuspruch erhielt die Friedensbewegung auch vom Vorsitzenden der Gewerkschaft ver.di, Frank Bsirske. Er ermahnte die Bundesregierung, keinesfalls zugunsten der Rüstung bei der Sozialpolitik zu sparen. »Kanonen statt Rente – das geht nicht«, sagte er der Deutschen Presseagentur in Berlin. SPD und Union hatten schon vor Monaten eine Aufstockung des Militäretats um acht Prozent beschlossen. Zugleich trägt die Bundesregierung den Beschluss der NATO mit, die Militärausgaben auf zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu steigern.

Am Wochenende beginnen weitere Ostermärsche. In insgesamt 90 Städten finden Aktionen der Friedensbewegung statt. Angesichts der weltweiten Krisen erwartet das »Netzwerk Friedenskooperative« in diesem Jahr wieder mehr Teilnehmer. Zentrale Themen der diesjährigen Ostermärsche seien der Krieg in Syrien, die Bedrohung durch Atomwaffen, der Stopp deutscher Rüstungsexporte sowie der weiterhin ungelöste Konflikt in der Ostukraine, die zunehmenden Spannungen zwischen der NATO und Russland, erklärte Philipp Ingenleuf vom »Netzwerk Friedenskooperative«.

Am Ostermontag soll in Büchel für den Abzug der dort stationierten Atomwaffen demonstriert werden. Der Ostermarsch Ruhr, einer der teilnehmerstärksten, endet dann traditionell in Dortmund. Weitere Ostermärsche finden am Montag unter anderem in Fürth, Nürnberg, Gardelegen, Hagen, Kassel, Landshut, Magdeburg, Marburg und Sassnitz statt.