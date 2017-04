US-Medienbranche feiert sich

Freude bei Preisträger C. J. Chivers (M.) von der New York Times am Montag Foto: Sam Hodgson/Courtesy The New York Times/Handout via REUTERS

Die US-Leitmedien feiern sich als Widerstandskämpfer gegen das populistische Alien Donald Trump. Wegen ihrer »Berichterstattung« zu diesem Thema wurde die Washington Post nun mit dem stets als »renommiert« angekündigten Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Auch die ominösen »Enthüllungen« der sogenannten Panama Papers wurden am Montag in New York mit dem Preis bedacht. Schon deshalb herrschte auch in München Freude, denn an der Auswertung der belastenden Dokumente über Steuerhinterziehungen durch Politiker, Geschäftsleute und Prominente weltweit durfte sich auch die Süddeutsche Zeitung (SZ) beteiligen. Benannt ist die Auszeichnung nach dem 1911 verstorbenen New Yorker Verleger Joseph Pulitzer.

Die Preise gehen nur an US-Journalisten und -Medien. Für die Panama-Papers-Enthüllungen zu den Offshoresteuerparadiesen und ihren Nutzern wurden das »International Consortium of Investigative Journalists« (ICIJ), der US-Medienkonzern McClatchy und die Zeitung Miami Herald in der Sparte »erklärende Berichterstattung« gewürdigt. Das ICIJ koordinierte die Auswertung vertraulicher Dokumente der panamaischen Offshorekanzlei Mossack Fonseca, an der laut SZ Medien aus 76 Ländern beteiligt waren. Unklar ist, wer auf welchem Wege die Dokumente beschafft und an die Riesenmedientruppe weitergegeben hat.

Durch die Veröffentlichung bestimmter Papiere gerieten weltweit Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck. In Island brachten die Informationen den Ministerpräsidenten zu Fall, auch der damalige britische Regierungschef David Cameron kam wegen der Beteiligung an einer Briefkastenfirma seines Vaters zeitweilig in Erklärungsnot. Die Veröffentlichung rief die Steuerbehörden in zahlreichen Ländern auf den Plan.

Preissieger in der Sparte »Nationale Berichterstattung« wurde der Washington-Post-Reporter David Fahrenthold. Der hatte über den geheimen Videomitschnitt aus dem Jahr 2005 berichtet, in dem sich Trump mit »sexuellen Übergriffen gegen Frauen« brüstete. Außerdem recherchierte er zu Trumps Selbstdarstellung als großzügiger Spender für wohltätige Zwecke, die sich als vielfach unwahr herausstellte.

Den Preis in der wichtigsten Kategorie »Dienst an der Öffentlichkeit« gewannen die Lokalzeitung New York Daily News und die Nachrichtenseite Pro Publica für ihre Enthüllungen über den diskriminierenden Missbrauch von Zwangsräumungsregelungen in New York (siehe jW vom Mittwoch). Davon betroffen waren Hunderte arme Angehörige von Minderheiten. (AFP/jW)