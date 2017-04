Neues Reinheitsgebot

Meister des Netzes und bald auch beauftragter Zensor? Facebook-Chef Mark Zuckerberg 2016 auf Kongress in Barcelona Foto: Albert Gea/Reuters

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sieht sich als Aktivist der Wahrheit. Unermüdlich plagt sich der Saarländer ab, um die deutsche Meinungslandschaft sauberzuhalten. Dem »Hass« und einem anscheinend völlig überraschend aufgetauchten Phänomen namens »Fake News« will der studierte Jurist Paroli bieten. Das ist ein schwieriges Unterfangen, auch für geistig-moralische Überflieger. Maas’ Antwort darauf: Das »Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken«, auch Rechtsdurchsetzungsgesetz abgekürzt.

Dessen Inhalt: Betreiber solcher Plattformen sollen verpflichtet werden, (vermeintlich) strafbare Inhalte wie Verleumdung oder Volksverhetzung innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu löschen oder zu sperren. Ihnen drohen bei Verstößen drastische Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro. Am 5. April hatte das Bundeskabinett die Vorlage mit einigen Änderungen beschlossen. Ziel war und ist es, das Ding bis zur Sommerpause ins Parlament zu bringen. Kaum jemand zweifelt daran, dass es im Bundestag, der sich die gesamte Legislaturperiode als Zustimmungsfabrik präsentierte, mit der Übermacht von Union und SPD beschlossen wird.

Warum diese Eile, weshalb riskieren vor allem SPD-Parlamentarier und -Minister, als Totengräber von Freiheitsrechten in die Geschichte einzugehen? Vielleicht, weil die tatsächlich Herrschenden ein Problem haben, das sie besonders schmerzt? Noch vor zwanzig Jahren war die »Meinungsfreiheit« faktisch ein wohlfeiles Gut. Den Mächtigen war es völlig egal, was Hinz und Kunz denken. Das war weder störend noch gefährlich. Meinungen und Grundüberzeugungen wurden von Springer, Bertelsmann, Spiegel oder Burda und insbesondere den »öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten« erzeugt und vorgegeben – ein propagandistischer Generalalgorithmus, dessen Grundprogramm nach dem Motto ablief: Wiederholung ist die Mutter der Binsenweisheit.

Die Zeiten haben sich geändert, und die Kommunikationsmöglichkeiten über das Internet entwickeln sich rasant. Heute gibt es Facebook, Whatsapp oder Youtube. Praktisch jeder kann über diverse Plattformen oder eigene Websites seine Meinung verbreiten, ob sie nun auf hochkulturellen Erwägungen basiert, schlichte Interessenvertretung beabsichtigt, politische Propaganda gleich welcher Couleur ist oder einfach nur Bullshit. Doch das alles scheint nicht der tatsächliche Grund für die Unruhe und die Aktivitäten der Oberen zu sein. Schmerzhaft für die etablierten Meinungsmacher und die ihnen die »Linie« vorgebenden politisch-wirtschaftlichen Netzwerke ist: Sie bestimmen nicht mehr allein, was die Leute sehen, hören und denken sollen. Unerwarteter Effekt dieser Entwicklung: Das einst wohlfeile Gut Meinungsfreiheit mutiert allmählich zu dem, was es angeblich immer war, nämlich ein gewohnheitsmäßig in Anspruch genommenes Grundrecht, verbrieft durch die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland.

So war das offenbar nicht gedacht: Freiheit ist gut, Kontrolle ist besser, mag man in der Merkel-Gabriel-Seehofer-Schulz-Riege denken, die das Gesetz auf den Weg gebracht hat. Doch es gibt Bedenken, sogar Widerspruch selbst aus den Reihen der Koalition selbst. Die Ansatzpunkte dabei sind unterschiedlich, die Tendenz ist ähnlich: So geht es nicht. Bemängelt wird beispielsweise, dass der Staat die Durchsetzung dieses Gesetzes de facto an private Betreiber delegiert, die dann praktisch als Richter und Vollstrecker fungieren würden – was den kommenden Zwangsverpflichteten prompt zum Vorwurf gemacht wird. Der aktuelle Spiegel zitiert den netzpolitischen Sprecher der Unionsfraktion Thomas Jarzombek (CDU): »Besonders kritisch ist, dass Facebook und Co. weiterhin selbst entscheiden dürften, welche Beiträge gelöscht werden.«

Bemerkenswert ist auch, dass die Koalition die zu löschenden »Verfehlungen« nach den Änderungen als Ordnungswidrigkeiten verbucht: So schrieb die Plattform Netzpolitik.org am 5. April: »Der Kabinettsentwurf ernennt das Bundesministerium für Justiz als ›zuständige Verwaltungsbehörde nach Paragraph 30 (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)‹.«

Viele Dinge sind indes offen: beispielsweise, ob Facebook demnächst die Klarnamen von »Hetzern« an jedweden Anfragenden herausgeben muss, die der »Falschnachrichtenverbreiter« ebenso? Und was dann? Soll etwa ein bisschen Pogromstimmung als eine Art gesellschaftlicher Selbstregulierungsmechanismus entfacht werden? Das hatten wir schon.

Am Ende läuft die ganze Staatsaktion auf eine Ermächtigungsvorlage hinaus: Begriffe wie »Hass« oder »Fake« sind kaum objektivierbar. »Volksverhetzung« hingegen ist definiert und schon lange strafbar, ein Urteil allerdings nicht innerhalb von 24 Stunden vor einem ordentlichen Gericht zu bekommen. Will die Bundesregierung jetzt zu Schnellverfahren wie unter Ausnahmezustand übergehen?

Berlin will das Gesetz über die EU auch auf andere Staaten übertragen. Netzpolitik.org zitiert Maas: »Ich werde unsere Regelungsvorschläge daher auch meinen Kollegen im Rat der Justiz- und Innenminister vorstellen. Wir wollen den Prozess auf europäischer Ebene weiter vorantreiben.« Maas muss dies versuchen, will er sein Anliegen auch durchsetzen. Denn machen die anderen nicht mit, endet die Schönheit der geplanten Regelungen am nicht vorhanden Grenzzaun. Das World Wide Web – dem Maas gern ein deutsches Reinheitsgebot aufdrücken will, schert sich ohnehin nicht so sehr um derartige Hindernisse.