Soziale Polarisierung

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, übte deutliche Kritik am Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung, mit dem sich das Bundeskabinett am Mittwoch befasste:

Der neue Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung belegt zwar faktenreich die zunehmende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen. Zu deren Bekämpfung bietet er jedoch nur ein »Sammelsurium von Konjunktiven«. Der Umfang der sozialen Polarisierung steht in einem krassen Gegensatz zu den nun veröffentlichten Plänen und angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung. Es wird nicht erkennbar, dass die Bundesregierung Armut entschieden bekämpfen will. Wir brauchen einen sozial- und steuerpolitischen Richtungswechsel, keine heiße Luft.

Der Armuts- und Reichtumsbericht dokumentiert beispielsweise, dass 84 Prozent der Bevölkerung zwischen 2010 und 2015 eine Zunahme von Armut festgestellt haben und dass in der Vergangenheit auch Kinderarmut und Ungleichheit gewachsen sind. Die Bundesregierung formuliert in ihrer erstmals veröffentlichten Schlussfolgerung dennoch nur wenige, unzusammenhängende Vorschläge dagegen. Der Paritätische fordert deshalb ein Gesamtkonzept gegen Armut und Ausgrenzung, für sozialen Zusammenhalt. Die Bundesregierung ist aufgefordert, verbindliche Ziele und Maßnahmen zum Abbau von Armut und sozialer Ungleichheit zu formulieren. Stückwerkpolitik hilft nicht. Zwingende Voraussetzung für eine effektive Armutsbekämpfung ist eine solidarische Steuerpolitik. Wer den Leuten weismachen will, Armutsbekämpfung bekäme man zum Nulltarif, streut Sand in die Augen.

Zum Antrag von Die Linke im Sächsischen Landtag unter dem Titel »Lebens- und Arbeitsleistungen von Ostdeutschen anerkennen« erklärte Susanne Schaper, Sprecherin der Fraktion für Sozialpolitik:

Die Bundesregierungen aus CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen sind dafür verantwortlich, dass die Renteneinheit erst im 35. Jahr der staatlichen Einheit hergestellt werden soll. Freilich gibt es keine Garantie dafür, dass das die letzte Verschiebung war. Wer 1990 mit 65 Jahren in Rente ging, muss den Plänen der Regierung zufolge 100 Jahre alt werden, um die Renteneinheit zu erleben. Mit Blick auf die durchschnittliche Lebenserwartung müsste man den Regierenden dann zynisch gratulieren: Glückwunsch, Sie haben das Problem biologisch gelöst!

Dazu darf es nicht kommen. Sachsens Landesregierung muss schleunigst auf der Bundesebene aktiv werden. Wir wollen, dass der Rentenwert Ost schon bis 2018 an den Rentenwert West angeglichen wird, und zwar finanziert aus Steuermitteln, nicht aus Beitragsmitteln. Die Ostlöhne sollen bei der Rentenberechnung hochgewertet bleiben, bis die systematischen Lohnunterschiede zwischen Ost und West Geschichte sind. Die Angleichung kostet jährlich bis zu vier Milliarden Euro. Sie auszugeben ist eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Mit den 20 Milliarden Euro, mit denen in Reaktion auf Donald Trumps Wehklagen der Wehretat aufgestockt werden soll, ließe sich nicht nur das Rentenproblem lösen. Wer die Renteneinheit hingegen weiter hinausschiebt, schickt unzählige Menschen in die Altersarmut. Denn die durchschnittlichen Zahlbeträge bei den Rentenzugängen dürften weiter sinken.