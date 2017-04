Kapitalrenditen gegen alternde Gesellschaft

War ich das etwa? Die Wirtschaftsministerin begutachtet die Konjunkturaussichten Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Sind der Bundesregierung die Hände gebunden? Das Kabinett hat am Mittwoch den Bericht des Wirtschaftsministeriums zum »Nationalen Reformprogramm 2017« beschlossen. Brigitte Zypries (SPD) erklärte, der Leistungsbilanzüberschuss sei »überwiegend von Faktoren beeinflusst, auf die wir keinen Einfluss haben, etwa der günstige Kurs des Euro oder die niedrigen Ölpreise.« Kein Wort von den niedrigen Löhnen, die den überbordenden Außenhandel erst ermöglicht haben.

Statt dessen pries Zypries den deutschen Imperialismus in den höchsten Tönen: Grundlage sei die »hohe Wettbewerbsfähigkeit deutscher Anbieter auf den Weltmärkten«. Die mit dem Leistungsbilanzüberschuss verbundenen Kapitalexporte ins Ausland seien außerdem Ergebnis einer »erfolgreichen Globalisierungsstrategie der deutschen Unternehmen«. Mit diesen Auslandsinvestitionen erschlössen sie sich neue Märkte. »Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in Deutschland können sie vor allem in dynamisch wachsenden Volkswirtschaften höhere Kapitalrenditen erzielen.« Von den deutschen Exporterfolgen profitierten auch die EU-Partner, argumentierte Zypries.

Eine glückliche Zukunft prophezeite das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch auch in seinen Monatsbericht. Das Expansionstempo der deutschen Wirtschaft habe sich im ersten Quartal 2017 etwas beschleunigt. »Der solide, maßgeblich auch durch binnenwirtschaftliche Kräfte getriebene Aufschwung wird hierbei auch durch Sondereinflüsse unterstützt.« So habe die Baubranche nach den Wintermonaten ihre Produktion erhöht. Zudem stützten neue Jobs – vor allem bei den Dienstleistern – den privaten Konsum. Daher sei »von einer sehr lebhaften Entwicklung der deutschen Wirtschaft im ersten Vierteljahr« auszugehen.

Soweit die Regierung. In der »Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2017« stellten fünf Wirtschaftsforschungsinstitute am Mittwoch diese Sicht in Zweifel, Deutschland weise weiterhin einen beträchtlichen Leistungsbilanzüberschuss auf, der auch in »historischer Perspektive hoch bleibt«. Dieser werde auch im laufenden Jahr weiterhin über dem Schwellenwert des Verfahrens zur Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte der EU liegen. Permanente Leistungsbilanzüberschüsse könnten darauf hinweisen, dass die Standortbedingungen für Investoren wenig attraktiv erscheinen, heißt es in dem Gutachten. »Dies legt auch die seit einigen Jahren geringe Dynamik der Unternehmensinvestitionen in Deutschland nahe.«

Weiterhin sei es erforderlich, die Investitionen in Bildung zu intensivieren. Um Mängel der Infrastruktur zu beheben, habe der Bund zwar in erheblichem Maße Mittel bereitgestellt. Das vom Bund für kommunale Investitionen bereitgestellte Geld werde »wohl auch deshalb vergleichsweise wenig abgerufen, weil Verwaltungskapazitäten in den Gemeinden fehlen.«

Die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung nehme allmählich zu, im Vergleich zu früheren Aufschwungphasen aber nur wenig. Hierzu trage bei, dass der »moderate Aufschwung« bislang deutlich stärker von den Konsum­ausgaben abhängig sei. Erfahrungsgemäß wiesen diese »geringere zyklische Ausschläge auf als etwa Investitionen. Und die guten Zahlen auf dem Bau? In dem Sektor seien »Anspannungen« zu erkennen. Dort seien die Kapazitäten seit längerem stark ausgelastet. der Preisauftrieb werde verstärkt.

Auch vor Risiken in der Euro-Zone warnten die Ökonomen. Der hochverschuldete Währungsraum werde vor erheblichen Problemen stehen, gehe »die zu erwartende Normalisierung der Geldpolitik mit einem besonders starken Zinsanstieg einher«. Schließlich sei die Geldpolitik in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften in den vergangenen Jahren außergewöhnlich expansiv ausgerichtet. Ob eine Erhöhung des Leitzinses ohne Verwerfungen gelinge, müsse sich erst noch herausstellen. Wetten dürfen angenommen werden.