Festnahme nach Anschlag auf BVB-Bus

Der Bus von Borussia Dortmund mit beschädigter Scheibe am Dienstag abend Foto: Carsten Linhoff/dpa

Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf einen BVB-Mannschaftsbus mit zwei Verletzten in Dortmund einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann und ein weiterer Verdächtiger sollen aus dem islamistischen Spektrum stammen, wie die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, am Mittwoch in Karlsruhe sagte. Eine abschließende Bewertung sei aber noch nicht möglich.

Zu drei Explosionen war es am Dienstag abend bei dem Attentat auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gekommen. BVB-Fußballprofi Marc Bartra und ein Polizist waren dabei verletzt worden. Bartra ist nach Angaben des Sportinformationsdienstes (sid) inzwischen am Handgelenk operiert worden. Laut Bundesanwaltschaft waren die drei Sprengsätze mit Metallstiften bestückt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) betonte am Mittwoch nachmittag in Düsseldorf, der Tathintergrund sei noch völlig unklar. Das aufgefundene Bekennerschreiben sei sehr merkwürdig. Daher könne es »ein rechtsextremistischer Anschlag gewesen sein, ein linksextremistischer oder ein islamistischer«.

Das am Tatort hinterlassene Schreiben mit islamistischem Inhalt weist Ungereimtheiten auf, wirkt aber nicht auf den ersten Blick wie schlechte Satire – im Gegensatz zu dem angeblichen Bekenntnis von Antifaschisten auf der Internetplattform linksunten.indymedia.org. Darin war beispielsweise zu lesen, der BVB engagiere sich nicht genug gegen »Nazi_innen«. Die Bundesanwaltschaft teilte dazu am Mittwoch mit: Es bestünden »erhebliche Zweifel an der Echtheit«. Die Betreiber des jederzeit anonym nutzbaren Portals linksunten. indymedia.org hatten das Schreiben nach wenigen Stunden gelöscht.

Das mutmaßliche Bekenntnis von Islamisten, das die Nachrichtenagentur dpa im Wortlaut dokumentierte, ist zum Teil in fehlerhaftem Deutsch verfasst, enthält aber auch komplizierte Passagen, die grammatikalisch korrekt geschrieben sind. Neben einer Todesdrohung gegen westliche Sportler und Prominente enthält es zwei Forderungen: Bundeswehr-»Tornados« sollen aus Syrien abgezogen werden, und »Ramstein Air Base muss geschlossen werden«. (jW)