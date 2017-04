Mainz, wie es sinkt und kracht: Der letzte Sieg des FSV datiert auf den 25. Februar Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Das Spiel Freiburg gegen Mainz war bereits abgepfiffen. Erneut hatten die Rheinhessen am Samstag eine Niederlage hinnehmen müssen, die fünfte in Folge. Sportdirektor Rouven Schröder und Trainer Martin Schmidt unterhielten sich auf dem Rasen des Freiburger Schwarzwaldstadions. Sie wirkten nicht angespannt, sondern resigniert.

Die sportlich Verantwortlichen erscheinen angesichts der prekären Situation im Tabellenkeller ratlos. Schröder wusste denn auch bei der Pressekonferenz am folgenden Tag nicht viel zu sagen, außer an den Zusammenhalt zu appellieren: »Wir alle sind gefordert, Mainz 05 in der Bundesliga zu behalten. Dort, wo es hingehört.« Der Absturz auf Platz 15 trifft den gesamten Verein offenbar unvorbereitet. Nicht die beste Ausgangslage, um im harten Abstiegskampf zu bestehen, wie die letzten Jahre zeigten. Auch der VfB Stuttgart wurde in der vorigen Saison von einer Niederlagenserie kalt erwischt. Momentan kämpfen die Schwaben in der zweiten Liga um den sofortigen Wiederaufstieg.

Noch ist es in Mainz nicht soweit, noch sind sechs Spiele zu absolvieren. Die Situation wird dabei aber immer schwieriger: Die Mannschaft wirkt verunsichert und ohne Selbstvertrauen, wogegen der Trainer keine Mittel findet. Nun fangen auch noch die aktuell auf dem direkten Abstiegsplatz stehenden Ingolstädter an zu gewinnen, Mainz hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Oberbayern. Und auch das Restprogramm lässt die Hoffnung auf den Klassenerhalt eher schwinden, denn steigen: Die 05er müssen beispielsweise noch gegen Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC antreten – alles Teams aus den oberen Regionen der Tabelle.

Wie konnte es soweit kommen? In der vorigen Saison hatten sich die Mainzer noch für die Europa League qualifiziert, nach der Hinrunde belegten sie noch einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Gerade aufgrund der guten Leistungen in der ersten Saisonhälfte kann der Verlust des langjährigen Managers Christian Heidel nicht als alleinige Erklärung geltend gemacht werden. Natürlich riss dessen Abgang Richtung Schalke ein Loch in die Strukturen des Vereins. Dass der angeblich bis dahin ehrenamtliche arbeitende Präsident Harald Strutz sich Anfang des Jahres dafür verantworten musste, in den letzten Jahren Beträge im fünfstelligen Bereich für »juristische Beratung« und als Aufwandsentschädigung kassiert zu haben, wirkte sich auf die Atmosphäre im Verein ebenfalls nicht gerade positiv aus. Strutz kündigte bereits an, nicht mehr als Präsident kandidieren zu wollen. Einer der Vorzeigevereine der Bundesliga sorgte plötzlich für Negativschlagzeilen.

Bereits bevor das Gebaren von Strutz publik wurde, war es in den letzten Jahren zu einer sukzessiven Entfremdung zwischen der aktiven Fanszene und der Vereinsführung gekommen. Die Anhänger fühlten sich bei ihrem Engagement vom Verein im Stich gelassen. Der Zuschauerschnitt ist seit Jahren rückläufig. Ein Prozess, der in dieser Saison seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Die Stimmung in der Opel-Arena ist gedämpft. Ohne die Unterstützung des Fans wird die Vermeidung des Abstiegs aber zu einer wohl nicht zu stemmenden Aufgabe.

Sportdirektor Schröder verweigert sich bislang noch den üblichen Mechanismen des Fußballgeschäfts und will weiter an Trainer Schmidt festhalten. Statt dessen versuchte er kürzlich, persönlich einen Impuls zu setzen, indem er nach der 1:2 Niederlage gegen Ingolstadt vor die Mannschaft trat und mit scharfen Worten einen Sieg gegen Leipzig einforderte. Gegen die Sachsen überzeugte Mainz dann zwar kämpferisch, verlor aber trotzdem 2:3.

Mittlerweile steht auch Schröder in der Kritik. Man wirft ihm u. a. vor, mit dem Verkauf des besten Spielers, Yunus Malli, in der Winterpause ein fatales Signal an die Mannschaft gesendet zu haben. Auch sonst bewies er bei den Transfers insgesamt kein besonders glückliches Händchen: Ein Jean-Philippe Gbamin ist zweifelsohne talentiert, fällt aber momentan vor allem durch Disziplinlosigkeiten auf; der im Winter als Hoffnungsträger geholte Bojan Krkic wirkt derweil weiterhin wie ein Fremdkörper und passt vielleicht einfach nicht zum Mainzer System.

Am Wochenende geht es nun zu Hause gegen Hertha BSC, die nach drei Niederlagen zuletzt gegen Augsburg siegreich waren. Wenn es Mainz dann wieder nicht gelingt zu punkten, wäre selbst der direkte Abstieg keine große Überraschung mehr.