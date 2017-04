Auschwitz: Die letzten Prozesse

Richter Klaus Kabisch am 19. September 2016 im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Neubrandenburg Foto: Stefan Sauer/dpa

In Prozessen gegen ehemalige SS-Leute, die im Vernichtungslager Auschwitz gedient haben, geht es heute kaum noch darum, ob die Angeklagten tatsächlich den Gefängnisalltag kennenlernen. Wer deutlich über 90 Jahre alt ist, hat in der Regel die besten Aussichten auf Haftverschonung aus gesundheitlichen Gründen. Von Bedeutung sind die Urteile wegen der Gefahr, die auch in Zukunft von Menschen ausgehen könnte, die sich keiner Schuld bewusst sind, wenn sie sich als kleines Rädchen im Getriebe an Staatsverbrechen beteiligen. Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) im November 2016 klargestellt hat, dass sich der einzelne SS-Mann allein durch seine allgemeine Dienstausübung strafbar gemacht hat, wurden die Ermittlungen auf ehemaliges Personal anderer Konzentrationslager ausgeweitet. Nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) vom Montag prüft die für die Aufklärung von Naziverbrechen zuständige Zentralstelle in Ludwigsburg entsprechende Personenkarteien. Behördenleiter Jens Rommel sagte dem Sender, dabei gehe es zur Zeit um die Lager Stutthof (Polen), Bergen-Belsen, Neuengamme, Dachau, Mittelbau-Dora, Buchenwald und Sachsenhausen.

Der BGH-Beschluss, der den Stein ins Rollen brachte, war die Bestätigung des Urteils gegen den ehemaligen SS-Buchhalter Oskar Gröning. Den heute knapp 96jährigen hatte das Landgericht Lüneburg im Juli 2015 wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 300.000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt. »Dem Angeklagten war bewusst, dass er die SS und die von ihr in Auschwitz betriebene Tötungsmaschinerie unterstützte«, hieß es in der Urteilsbegründung. Ein später Durchbruch.

Mindestens 28 Verfahren dieser Art laufen zur Zeit bundesweit gegen konkrete Beschuldigte. Die Zeit drängt. Im aktuellen Strafprozess gegen den früheren SS-Sanitäter Hubert Zafke in Neubrandenburg drohen aber nun weitere Verzögerungen. Während der Angeklagte zum wiederholten Mal medizinisch begutachtet wird, hat die Staatsanwaltschaft Schwerin erneut Befangenheitsanträge gegen drei Richter der Schwurgerichtskammer und zwei andere Richter gestellt, wie die Behörde am Montag mitteilte. Mehrere Entscheidungen ließen die Besorgnis entstehen, »dass die Richter eine innere Haltung eingenommen haben, die es ausschließt, dass sie das Verfahren mit dem gebotenen und unverzichtbaren Maß an Neutralität führen.« Hintergrund sind unter anderem der Streit um die Zulassung eines Nebenklägers, dessen Mutter im KZ starb, sowie mehrere Äußerungen des Vorsitzenden Richters Klaus Kabisch, die als beleidigend gewertet werden. Nebenklageanwalt Thomas Walther hat sogar Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen Kabisch gestellt, wie die Welt am Sonntag berichtete. Walther und sein Kollege Cornelius Nestler berichteten wiederholt auf dem Blog nebenklage-auschwitz.de, wie Kabisch versuche, ihre Mandanten aus dem Verfahren zu drängen. Bereits im September hatten die in den USA lebenden Nebenkläger demnach »jede Hoffnung aufgegeben, dass es unter diesem Vorsitzenden Richter jemals zu einer Hauptverhandlung kommen kann, die nicht zur Farce verkommt«.

Der Vorsitzende Richter schließe die Nebenkläger und auch die Staatsanwaltschaft »von verschiedenen Informationen aus«, erklärten Walther und Nestler im Oktober 2016. Mehr noch: Kabisch besuche den Angeklagten zu Hause, »um sich anschließend zu weigern, über seine dort getroffenen Feststellungen zu berichten«. Dieser Besuch hatte im März 2016 stattgefunden.

Das Landgericht Neubrandenburg hatte den Prozess gegen Zafke, dem Beihilfe zum Mord in mindestens 3.681 Fällen vorgeworfen wird, mit Rücksicht auf die Gesundheit des Angeklagten 2015 erst gar nicht eröffnen wollen. Dies ordnete später aber das Oberlandesgericht in Rostock an. Danach geriet das Verfahren 2016 wegen der Gesundheit Zafkes und Streits zwischen den Prozessparteien mehrfach ins Stocken und platzte im Herbst 2016. Weil seinerzeit die zulässige Höchstdauer für eine Unterbrechung überschritten wurde, musste die Hauptverhandlung neu angesetzt werden. Inzwischen wird Zafke ein weiteres Mal medizinisch begutachtet, das Ergebnis soll Ende April vorliegen. Maximal vier Wochen darf eine Unterbrechung dauern, ohne dass die Verhandlung abgebrochen und von vorn begonnen werden muss.