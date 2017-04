Antisemitisches Ostertreffen

Foto: Christian-Ditsch.de

Das »Bündnis gegen Ludendorffer« will in diesem Jahr über Ostern gleich dreimal gegen die Tagung der rassistischen Organisation protestieren. Schon seit mehr als 40 Jahren trifft sich der »Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff) e. V.« regelmäßig im Bad Fallingbosteler Ortsteil Dorfmark in Niedersachsen.

Der Zusammenschluss wird gemeinhin der neugermanischen Szene zugeordnet und auch von den Behörden als antisemitisch und extrem rechts eingestuft. Zudem sind die »Ludendorffer« bekannt dafür, schon die Kinder ihrer Anhängerschaft mit einzubeziehen und ihre Ideologie »altersgerecht« zu vermitteln. Aufgelockert wird das Vortragsangebot der Tagungen mit Volkstanzkursen. Aber auch die Gegenaktivitäten haben inzwischen Tradition. In diesem Jahr rufen Antifaschisten zu einer Mahnwache am Karfreitag auf. Am Ostersamstag soll es eine Kundgebung geben, für Sonntag mobilisiert ein Jugendbündnis zu einer Demonstration. Unterstützt werden die Proteste unter anderem von der Partei Die Linke, den Grünen, dem SPD-Landtagsabgeordneten Michael Höntsch, der Antifaschistischen Initiative, dem Netzwerk »Südheide gegen rechts« und verschiedenen Gewerkschaftsgliederungen.

Vor allem Charly Braun, Sprecher des Bündnisses und aktiver DGB-Gewerkschafter, gilt als Kenner des »Bundes für Gotterkenntnis«. Namensgeberin Mathilde Ludendorff – Ärztin, »Philosophin« und Frau des Hitler-Putsch-Gefährten von 1923, General Erich Ludendorff – teile in ihrer völkischen Esoterik die Menschen in »Licht- und Schachtrassen« ein. Die nordischen »Lichtrassen« seien dem Göttlichen nahe, die »Schachtrassen« unvollkommen und sündhaft. Die einen seien von Natur aus zum Herrschen, die anderen zum Dienen geschaffen. »Blutsmischung« führe zum »Volkstod«, und »deutsche Kinder« würden durch eine »verjudete christliche Erziehung« geschädigt, fasst er die kruden Thesen der Vereinigung zusammen. Immer wieder sollen bekannte Neofaschisten an den Treffen der Organisation teilgenommen haben. So wurden an Ostern 2010 Journalisten von Ludendorffern tätlich angegriffen, weil sie auf der Straße den prominenten Altnazi Hajo Herrmann fotografieren wollten. An Ostern 2012 zerschlug der Neonazi Steffen Hupka die Kamera eines Journalisten. 2013 nahm die bekannte Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck an der Ludendorffer-Tagung teil, berichteten Szenekenner gegenüber jW.

Dabei war die obskure Vereinigung sogar einmal von den Behörden verboten worden. Das Verbot von 1961 wurde jedoch 1977 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben, so DGB-Gewerkschafter Charly Braun am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung. Zugleich seien die extrem Rechten rund um Walsrode und Soltau vernetzt, hätten in der Region Mitglieder und Unterstützende, berichtet er weiter. Von Teilen der etablierten Politik ist der Gewerkschafter unterdessen deutlich enttäuscht. Der niedersächsische Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) »sandte uns zum Protest 2015 zwar eine Grußadresse, aber gegen die ›Ludendorffer‹ unternimmt auch er nichts«, moniert Braun. Hingegen habe der SPD-Landtagsabgeordnete Michael Höntsch, der die antifaschistischen Proteste auch in diesem Jahr unterstützt, von der Brauerei Wittingen gefordert, das »Gasthaus zur Post«, in dem die Rechtsextremen tagen, nicht mehr zu beliefern. Nachgeben wollen Braun und die anderen Nazigegner trotzdem nicht. »Wir demonstrieren solange, bis dieser braune Spuk endlich vorbei ist«, sagt er und erneuert seine Forderung nach Auflösung der Ludendorffer und aller anderen rassistischen Organisationen.