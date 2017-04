Der Paritätische Gesamtverband, der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband, die Kinderschutzzentren, das Deutsche Kinderhilfswerk, die Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfe und Pro Asyl veröffentlichten am Dienstag eine gemeinsame Pressemitteilung:

Als Diskriminierung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge kritisieren wir, Sozialverbände und Organisationen, die Pläne der Bundesregierung, den Ländern die Möglichkeit zu geben, die Standards bei der Aufnahme und Betreuung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen abzusenken. Künftig soll es den Ländern erlaubt sein, die Kostenerstattungen an Kommunen einzustellen, wenn es keine gesonderten Rahmenverträge für Spezialeinrichtungen für Flüchtlinge gibt. Die Gesetzesänderung soll am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden.

»Mit einer solchen Entscheidung werden Kinder und Jugendliche minderen Rechts geschaffen«, kritisiert der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers. Konsequenz dieser Regelung wäre ein Zweiklassensystem in der Kinder- und Jugendhilfe. »Diese Regelung verletzt den Gleichheitsgrundsatz«, sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Es darf kein Unterschied zwischen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und in Deutschland geborenen Kindern- und Jugendlichen gemacht werden. »Diese Regelung ist ein Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention«, betont Schneider.

Zum G-7-Außenministertreffen in Italien erklärte Wolfgang Gehrcke, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, am Dienstag:

Statt Diplomatie und Verhandlungen gehen vom G-7-Treffen und besonders den USA neue Drohungen und Erpressungen gegen Russland aus. So wird kein Frieden in Syrien erreicht, sondern eine grundlegend falsche Politik fortgesetzt. Um den Regierungswechsel in Syrien doch noch durchzusetzen, wird jetzt von Russland gefordert, seine Verträge mit dem Land zu brechen. Plötzlich ist die Frage einer internationalen Untersuchung des Giftgaseinsatzes von Khan Scheikhun durch eine objektive Kommission nicht mehr interessant, der Schuldige steht für den Westen fest.

Dominierte noch vor kurzem die Sorge, Trump könne die USA in Syrien aus militärischen Einsätzen heraushalten wollen, wird jetzt danach gedrängt, Beifall für den völkerrechtswidrigen Raketenangriff auf Syrien zu spenden. Der US-Koordinator der Bundesregierung und die Kriegsministerin von der Leyen werden nicht müde, öffentlich zu bekunden, wie erleichtert sie über den US-Angriff in Syrien sind. Das G-7-Treffen in Italien wird auch in der Syrien-Frage scheitern, wenn sich die Teilnehmer nicht vorbehaltlos hinter das Wiener Dokument zu einer friedlichen Lösung in Syrien stellen. Verbale Erklärungen zum Völkerrecht helfen nicht weiter, es muss in der Praxis anerkannt und eingehalten werden. (…)

Wenn es der Bundesrepublik wirklich ernst ist mit einer Politik ›Diplomatie statt Krieg‹, muss sie auch selbst die Beziehungen zu Syrien wieder aufnehmen und die Sanktionen gegen das Land sofort beenden. Die Sanktionen haben ebenso wie die Politik des Regierungswechsels den Krieg angeheizt. Bislang haben sich im Syrien-Konflikt ausschließlich die UNO-Beauftragten Staffan de Mistura und seine Vorgänger Kofi Annan und Lakhdar Brahimi sowie Russland um eine diplomatische Lösung zur Beendigung der Gewalt bemüht.