»Margot vertraute ihrem Klasseninstinkt«

Margot Honecker im Juli 2010 während der Beerdigung von Luis Corvalan, dem früheren Generalsekretär der KP Chiles, in Santiago Foto: Marcelo Hernandez/dpa

In Bad Homburg lebt seit den 1960er Jahren die Saarländerin Eva Ruppert, die bis 1998 an einem Gymnasium als Lehrerin unterrichtete. Sie besuchte Erich Honecker in der Haft in Berlin-Moabit, korrespondierte mit ihm bis zu seinem Tod 1994. Und auch mit Margot Ho­necker, die im vergangenen Jahr, am 6. Mai, im chilenischen Exil verstarb, tauschte sie Gedanken aus. Am 17. April hätte die frühere Ministerin für Volksbildung der DDR ihren 90. Geburtstag gehabt.

Haben Sie jemals Margot Honecker persönlich getroffen?

Nein, nie. Wir haben uns nur geschrieben. Und zwar ausschließlich Briefe. Als ich mich für die Honeckers zu interessieren begann, lebten sie bereits in Moskau. Margot reiste im Sommer 1992 zur Familie ihrer Tochter nach Chile, als Erich vom russischen Präsidenten Boris Jelzin an Deutschland ausgeliefert wurde. Ich besuchte ihn dann wiederholt im Gefängnis in Berlin und nahm auch an etlichen Sitzungen im Landgericht teil.

Bad Homburg liegt ja nicht um die Ecke. Woher rührte Ihr Interesse? War es entstanden, weil Erich Honecker wie Sie aus dem Saarland stammte?

Natürlich war meine Haltung politisch vorbestimmt, auch wenn ich keiner Partei angehörte. Im weitesten Sinne komme ich aus der christlichen Friedensbewegung und habe meine Schüler in diesem kritisch-rebellischen Geiste erzogen, nicht alles zu glauben und hinzunehmen, was man ihnen über die Gesellschaft weiszumachen versucht. Ich kam mit meinem Sohn Ende Juli 1992 aus dem Urlaub auf Kuba zurück, und bei einer Zwischenlandung knallte uns die Zeitungsschlagzeile ins Gesicht: Erich Honecker an die BRD ausgeliefert! Ich war empört. Das kann man nicht so einfach hinnehmen, sagte ich mir, jetzt muss man etwas tun. So schloss ich mich dem Solidaritätskomitee an, das sich in Westdeutschland formiert hatte – und leider nicht im Osten. Am 25. August 1992 gehörte ich zu einer vierköpfigen Delegation, die Erich Honecker an seinem 80. Geburtstag im Gefängnis besuchte.

Margot Honecker erwähnte einmal in der Korrespondenz mit mir, im Zusammenhang mit meiner Verlagsarbeit, Ihren Namen, ohne ausführlich etwas zu Ihrer Vita mitzuteilen. Das machte sie bei keinem Briefpartner, da handelte sie gewohnt konspirativ.

Was wohl nicht überraschen muss. Wir wissen doch nicht erst seit Snowden von der aberwitzigen Spitzelwut der Nachrichtendienste und dass der bürgerliche Staat Widerspruch und Auflehnung nicht tatenlos hinnimmt. Ich befand mich in den 90er Jahren noch im Schuldienst. Eine Verbindung zu dem »kommunistischen Despoten« und zur »Tyrannenwitwe«, so sie denn publik geworden wäre, hätte mindestens Schwierigkeiten für mich heraufbeschworen. In den 50er Jahren wurden Hunderttausende in der BRD verfolgt, weil sie gegen die Wiederbewaffnung, KPD-Verbot und Repressalien kämpften, denen sie etwa deshalb ausgesetzt waren, weil ihre Kinder Ferien in der DDR verlebt hatten. Dann kamen der Radikalenerlass und die Berufsverbote, und nach der »Wiedervereinigung« die über 100.000 Ermittlungsverfahren vornehmlich gegen Ostdeutsche, die sich für die DDR engagiert hatten. Der Kalte Krieg ging also unverändert weiter. Margot Honecker schenkte der bürgerlichen Propaganda keinen Glauben, die dessen Ende behauptete, sondern vertraute ihrem Klasseninstinkt und ihrer Klassenkampferfahrung.

Sie erfuhr von allen Vorgängen in der BRD selbst in 12.500 Kilometern Entfernung zwischen Berlin und Santiago de Chile.

Ja, natürlich. In einem Brief vom 23. Februar 1993 – ihr todkranker Mann war wenige Wochen zuvor in Chile eingetroffen – schrieb sie an mich mit reichlich Sarkasmus: »Nach Erichs Abreise aus Deutschland ging das Politspektakel weiter. Sie konnten ihre Niederlage nur schwer verwinden. Die ›freie Presse‹ musste nun wieder Schauermärchen über den Honecker-Clan in die Welt setzen. Aber ich bin überzeugt: Bald werden die lieben Politiker in Deutschland von den Problemen, die sie geschaffen haben, aufgefressen werden. Die ganze imperialistische Welt wird wohl nicht fertig mit der aus der Balance geratenen Welt seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und Osteuropas. Jetzt werden sie neue Grenzen in Europa gegen die Flüchtlingsströme errichten, und Bürgerkriege gehören bald zum Alltag.«

Erstaunlich. Genau das trat ein.

Sie war eben eine kluge, analytische Frau.

Wann kam der letzte Brief aus Chile?

Abgesandt hatte sie ihn am 13. Dezember 2015. Keine Silbe über ihre Krebserkrankung, der sie am 6. Mai erliegen sollte, nur beiläufig die allgemeine Feststellung, um mir fürs kommende Jahr Gesundheit zu wünschen, dass sich im Alter leider Leiden einstellten. Und dann wurde wieder wie gewohnt ausführlich die Weltlage kommentiert. »Dieses verfaulende imperialistische System kommt ohne Kriege nicht aus. Die von den USA geführte NATO hat sich im Osten vor Russlands Grenzen aufgestellt, in der Ukraine, in Polen und in den baltischen Republiken ihre militärischen Stützpunkte errichtet.« Und mit Blick auf die deutschen Interessen fragte sie fast verzweifelt: »Vermutlich werden wieder Deutsche in einen Krieg ziehen. Und massiver Widerstand dagegen bleibt noch aus. Wann wird der deutsche Michel endlich begreifen, was und wie mit ihm gespielt wird?«Interview: Frank Schumann