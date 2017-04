Carsten v. Lupfen, IT-Chef des Bundeskanzleramtes in Berlin wird vom SEK-Team verhaftet: »Die Luther-Matrix« Foto: SWR/Hans Jakobi/dmfilm 2016

Aufstand gegen die Mafia

Die sizilianische Cosa Nostra ist eine der berüchtigtsten Mafiaorganisationen der Welt. Wer sich mit ihr anlegt, lebt gefährlich. In kaum einer anderen Stadt wird das deutlicher sichtbar als in Palermo. Francesca Vannini und ihre Freunde wagen den Aufstand gegen die Mafia. Aufstand ist das richtige Wort, denn in Italien ist dieser Widerstand nicht zuletzt ein linkes Projekt, während es hierzulande fast niemanden interessiert, wer mit welchem Geld die Erfurter Innenstadt saniert.

Wieviel Polizei braucht Deutschland?

Sehr gute Frage, noch besser wäre: Wo braucht Deutschland Polizei? Nämlich nicht dort, wo man bequem ein paar Falschparker aufschreibt oder ein paar kiffende Jugendliche jagt. Sondern dort, wo die Basis des Zusammenlebens immer neu ausgehandelt wird. Wir brauchen insbesondere eine bunte Polizei, eine, der auch Fahrraddiebstähle nicht zu blöd sind. Und wir brauchen eine intelligente Polizei, die die Mafien jagt und die Steuerbetrüger. Die würde sich dann autofinanzieren.

Weltspiegel extra: Hunger in Ostafrika

Zur schwersten humanitären Krise seit 1945 könnte sich die aktuelle Hungersnot in Ostafrika entwickeln, sagt der UN-Nothilfekoordinator O’Brien und bittet die Weltgemeinschaft um Hilfe. Volker Schwenck reiste mit seinem Team in den Südsudan. Dort hat er Flüchtlinge in der Provinz Wau getroffen und Hilfsorganisationen begleitet: Ärzte, die verzweifelt um das Leben der Hungernden ringen. Die humanitäre Katastrophe beschränkt sich aber nicht auf den Südsudan. Ganz Ostafrika ist betroffen: Bürgerkriegsländer wie Somalia, aber auch politisch stabile Staaten wie Uganda oder Kenia. Rund 20 Millionen Menschen sind von der Hungersnot bedroht.

Die Luther-Matrix

An historischen Orten und durch Interviews mit renommierten Luther-Experten wird eine Krimihandlung um einen Whistleblower im Bundeskanzleramt gewoben, und es gibt aktuelle Einschätzungen zu und über Martin Luther. Okay, anders bringt man den Mann wohl nicht mehr unter die Leute. Dagegen ist Franziskus wirklich ein Sympathie-träger.

