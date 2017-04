Nachschlag: Zukunft von gestern

Ein Actionfilm aus Hollywood, der in den 1980er Jahren auch in den Kinos der DDR zum Kassenschlager wurde. Zu dieser Zeit war die Vorstellung von einem Helikop­ter, der geräuschlos fliegen kann, mit Wärmebildkameras durch Wände filmt und mit hochsensiblen Richtmikrofonen Unbescholtene ausspäht, Zukunftsmusik. Die Handlung: Officer Frank Murphy testet den »Blue Thunder« und findet bei seinen Flügen über der Stadt neben einigen Schlüpfrigkeiten auch Details über die Machenschaften seines Polizeikollegen und Erzfeinds, den skrupellosen Colonel F. E. Coch­rane, heraus. Dieser will in einem von Migranten bewohnten Viertel Randale anzetteln und in deren Folge die vernichtenden Fähigkeiten des Hubschraubers demonstrieren. Da hat Cochrane seine Rechnung ohne Murphy gemacht. Letzterer schießt zwei weitere Polizeihubschrauber und zwei F-16-Kampfjets ab, bis er schließlich den Wunderhubschrauber selbst zerstört. Es half nichts: Die Science-Fiction der 80er hat uns längst eingeholt. (mme)