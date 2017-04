Im Abseits

Darf im Reformationsjahr nicht fehlen: Thomas Müntzer Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Zum Youtube-Star zu werden ist nicht einfach. Eine Reihe von fiktiven Fehlschlägen beim erhofften Aufstieg zum Social-Media-Liebling ist Gegenstand des amüsanten Hörspiels »Das Babäm-Prinzip« (WDR 2015; Di., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. 23 Uhr, 1Live) von Andrea Halter und Philip Stegers. »Der Zaun von Melilla« (SWR 2016; Di., 19.20 Uhr, SWR 2) von Patrick Batarilo ist dagegen ein Drama über die Flucht in die ursprünglich marokkanische Stadt und jetzige spanische Exklave. Jakob Weingartner macht sich für das Feature »Der Geschichtenerzähler von Buenos Aires« (NDR/WDR 2017; Ursendung Di., 20 Uhr, NDR Kultur) auf, die therapeutische Wirkung des Erzählens auf Gefängnisinsassen und andere Randgestalten der argentinischen Hauptstadt zu untersuchen.

Trennungsgeschichten in pointierter Form liefert Ilma Rakusas »Love after Love«(RBB/ORF 2017; Di., 21 Uhr, ORF Ö1). Um psychische Erkrankung und Suizid in der frühen BRD geht es bei Karlheinz Koinegg im Hörspiel »Lauter liebe Worte« (WDR 2017; Ursendung Teil 1 Mi. und Teil 2 Do., jeweils 19 Uhr, WDR 3). Er behandelt den frühen Selbstmord seines Vaters und die Reaktionen der Umgebung. Im Reformationsjahr darf Thomas Müntzer nicht fehlen. Alessandro Bosetti sucht im Feature »Müntzers Land – Collagen aus einem deutschen Abseits« (MDR 2014; Mi., 22 Uhr, RBB-Kulturradio und MDR Kultur) nach dessen Spuren.

Schweigen gilt nicht gerade als wichtiges Instrument politischer Agitation. Johannes S. Sistermanns fragt in seinem Feature »Politik und Stille« (SWR 2017; Ursendung Mi., 22 Uhr, SWR 2) trotzdem nach dem Verhältnis des scheinbar unvereinbaren Begriffspaars. Eine erste Assoziation wäre sicher das erzwungene Schweigen der politischen Opposition in der Türkei. Seine diktatorische Machtfülle will Präsident Recep Tayyip Erdogan dort in der Verfassung festschreiben lassen, was ein guter Anlass ist, sich mit der politischen Situation in dem NATO-Mitgliedsstaat auseinanderzusetzen. In Form einer Live-Sendung mit Veysel Kiran, Soziologe und Gründungsmitglied der linken prokurdischen Partei Halklarin Demokratik Partisi (HDP), tut dies die neue Ausgabe von »Luxusprekariatsluxus – die Steinhäuserin und ihr Alltag« (Do., 20 Uhr, FSK) – diesmal unter dem Titel »Wahlen, Machtkampf, Korruption – Wo bleibt der ›Friedensprozess?‹«.

Fleischlos geht es dann in den Karfreitag: Michael Brocker und Antje Kießler futtern sich in »Fleisch ist kein Gemüse – Wurstesser, Vegetarier und die Wirtschaft« (WDR 2017; Ursendung Fr., 11 Uhr, WDR 5) durch die trendigen Gemüseprodukte des »Food Design«. Als Beilage empfiehlt sich am Wochenende Hannelore Hippes »Hier kommt der Genuss! – Was hinter Aromen in unseren Lebensmitteln steckt« (SWR 2016; So., 11 Uhr, NDR Info). Heinz Sommer präsentiert mit »Tonio Kröger« (HR 2017; Ursendung Teile 1 bis 3 Fr., So. und Mo., jeweils 14 Uhr, HR 2 Kultur) ein Hörspiel nach der gleichnamigen Novelle von Thomas Mann – inklusive einer Rahmenhandlung sowie geschickt eingeflochtenen O-Tönen von Mann. Ebenfalls Klassiker sind Joseph Roths »Die Kapuzinergruft« (ORF/NDR 2012; Teil 1 Fr. und Teil 2 So., jeweils 18 Uhr, MDR Kultur) und Georg Büchners »Lenz« (BR 2017; Ursendung Sa., 15 Uhr, Bayern 2). Ein Ausflug ins EU-Arbeitsrecht unternimmt Frank Shouldice mit »Der Fall, der keiner war – Wie ein polnischer Arbeiter beinahe recht bekommen hätte« (WDR/RTÉ 2017; Ursendung So., 11 Uhr, WDR 5). Weitere Featureursendungen: Florian Felix Weyhs »›Schmeiß das weg!‹ Lust und Last des Aufbewahrens« (DLF 2017; So., 20 Uhr, DLF) und Karl Lippegaus’ »King of Ragtime – Zum 100. Todestag von Scott Joplin« (WDR 2017; Mo., 15 Uhr, WDR 3).