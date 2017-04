Kopten im Visier

Trauer in Alexandria: Frauen bei der Beerdigung der Opfer des Anschlags am Sonntag Foto: AP Photo/Samer Abdallah

Bei den offenbar koordinierten Bombenanschlägen auf zwei koptisch-orthodoxe Kirchen in Ägypten sind am Sonntag mindestens 52 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Schon am Vormittag hatte ein Selbstmord­attentäter während einer Messe zum Palmsonntag in Tanta im Nildelta 120 Kilometer nördlich von Kairo nach Angaben des Gesundheitsministeriums 30 Menschen mit in den Tod gerissen und 78 verletzt. Nur Stunden später zündete ein Angreifer vor einer Kirche in Alexandria eine Bombe und tötete 22 Menschen, darunter vier Polizisten.

Die Anschlagsserie ist die bisher schwerste auf Ägyptens koptische Minderheit überhaupt und stellt die blutigen Attentate auf Kirchen in Alexandria und Kairo im Januar 2011 und Dezember 2016 in den Schatten. Die meist auf der Sinaihalbinsel operierende Miliz »Wilaja Sina« (Provinz Sinai), die sich 2015 der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) angeschlossen hat, bekannte sich zu den Angriffen und kündigte weitere Aktionen an.

Ägyptens Staatspräsident Abdel Fattah Al-Sisi ordnete noch am Sonntag das Ausrücken der Armee an, die der Polizei beim Schutz »vitaler Einrichtungen« unterstützen solle. Der autoritär regierende Staatschef kündigte zudem die Ausrufung eines landesweiten Ausnahme­zustandes an, der zunächst für drei Monate in Kraft tritt, sobald die verfassungsrechtlich nötigen Schritte abgeschlossen seien.

Ob die Stationierung der Armee im Land und die Ausrufung des Notstandes den Schutz der christlichen Minderheiten garantieren können, bleibt mehr als fraglich. Zwar gilt der Notstand in der vom islamistischen Terror geplagten Provinz Nordsinai bereits seit 2014, doch konnte damit der Gewalt kein Ende gesetzt werden. Vielmehr hat er zu erheblichen Unmut der Bevölkerung gegenüber dem Staatsapparat geführt. Diesem wurden zuletzt immer wieder staatliche Willkür und extralegale Tötungen von Zivilisten vorgeworfen.

Mit der Ausrufung des Notstandes wurden auch die Kompetenzen von Polizei und Armee ausgeweitet. Nun drohen noch mehr Unschuldige in die Arme der Straf- und Militärjustiz getrieben zu werden, zumal Ägyptens Repressionsapparat ohnehin schon keineswegs für seine Sorgfalt bei der Strafverfolgung bekannt ist.

Die Internetzeitung Al-Tahrir berichtet zudem über eine andere Auffälligkeit. Demnach sei in der Kirche in Tanta bereits Ende März eine Bombe entschärft worden. Den Behörden war somit klar, dass diese als Ziel für einen Anschlag in Frage kam. Dennoch detonierte der Sprengsatz im Inneren der Kirche. In der Küstenstadt Alexandria verwehrte indes die Polizei dem Attentäter den Zutritt und zwang ihn somit, seine Bombe außerhalb des vollbesetzten Gebäudes zu zünden.

Der Anschlag in Alexandria legt eine Neuausrichtung der Strategie des IS nahe. In dem betroffenen Altstadtviertel Manscheia sind in unmittelbarer Nähe zum Tatort eine Polizeiwache und eine Kaserne. Dennoch setzten die Angreifer auf ein »weiches Ziel« und töteten christliche Zivilisten, wohlwissend, dass dies dem Regime mehr Schaden zufügen kann als ein erneuter Anschlag auf den Sicherheitsapparat.

Das Gros der im Land aktiven militanten Islamistengruppen setzte in der Vergangenheit zumeist auf Angriffe gegen Staatseinrichtungen. Erst Anfang April attackierte die Dschihadistengruppe »Liwa Al-Thawra« (Revolutionsbrigade) ein Trainingszentrum der Polizei in Tanta und tötete einen Polizisten. Die Anschläge vom Sonntag verurteilte die Gruppe jedoch als »hässlich und sündenvoll«, wie die Internetzeitung Mada Masr berichtete.

Der IS hingegen scheint eine neue Strategie zu verfolgen und konfessionelle Gewalt im Land provozieren zu wollen. So war die Miliz bereits für den Anschlag auf eine Kathedrale in Kairo im Dezember und mehrere gezielte Angriffe auf Kopten im Nord­sinai verantwortlich.