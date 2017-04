Die Wirtschaft vergessen

Krieg als Konsequenz eines Gesellschaftssystems: Deutsche Soldaten an schwerem Maschinengewehr 1915 Foto: wikimedia.org/Commons/Bundesarchiv Bild 183-R52907 / CC-BY-SA 3.0

Auch linke Historiker kommen an dem Hype einhundert Jahre nach dem ersten Weltkrieg nicht vorbei. Auf Grundlage zweier Konferenzen der Rosa-Luxemburg-Stiftung 2014 in Potsdam und Wuppertal entstand ein Sammelband, der eigene Akzente zu setzen sucht.

Gegen die Vormacht ereignisgeschichtlicher, national-, bestenfalls europafixierter Arbeiten wollen die Herausgeber »sehr unterschiedliche methodische Zugänge, etwa sozialpsychologische, kultur-, geschlechter- und erinnerungsgeschichtliche Perspektiven, aber auch geschichtspolitische Analysen sowie Forschungen zu Protesten und Arbeiterbewegung« heranziehen. Solch Vorgehen könnte sich wohltuend von den diskursbestimmenden »Schlafwandlern« Christopher Clarks oder kriegslüsternen Überlegungen Herfried Münklers abheben, die die Feuilletons beherrschen.

In 18 Beiträgen wenden sich internationale Autoren drei Schwerpunkten zu: »Wie sind die aktuellen erinnerungs- und geschichtspolitischen Deutungen einzuordnen? Welche Rolle spielten die militärischen Auseinandersetzungen und deren Interpretation für die Entwicklung der radikalen Rechten in der Zwischenkriegszeit? Und schließlich: Welche Haltungen nahmen die politische Linke und hier insbesondere die Arbeiterbewegung vor, während und nach dem Krieg ein?«

Dies ist in dem Band unterschiedlich gelungen. Seltsamerweise arbeiten sich Wolfgang Kruse und Salvador Oberhaus doch wieder an der Kriegsschuldfrage und der Aktualität von Fritz Fischers Thesen von der besonderen Verantwortung des Deutschen Reiches ab. Die Zurückweisung der starken Angriffe von Münkler, aber auch Clark fällt dabei erstaunlich gebrochen aus, denn sie lassen sich auf die Argumentationsmuster des Mainstreams ein, wägen politische Entscheidungen und Strategien ab. Die Fixierung auf die Juli-Krise 1914 ist für Kenner der Diskussion durchaus anregend. Wenn aber gleichzeitig die Frage nach sozialökonomischen Grundstrukturen imperialistischer Gesellschaften und der Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Politik als zu traditionell und abgegriffen ausgeblendet wird, ist es schwierig, zum Kern vorzudringen. Eine Reduktion des Imperialismus auf politisch-militärische Expansion und ein nur allgemein vorausgesetztes Wissen um Kapitalismus reicht wenig zur Erklärung. Denn wer die Geschichte »großer Männer« zu schreiben ablehnt, der muss nach Interessenlagen von Kollektiven, das heißt hier Klassensubjekten, fahnden.

Kruse ist zuzustimmen, wenn er moniert, dass »die Konzentration auf die Kriegsschuldfrage einen Rückschritt in der Debatte dar(stellt)«. Neue Erkenntnisse seien damit kaum verbunden, die vielfältigen Ergebnisse einer seit langem höchst dynamischen, sozial- und kulturgeschichtlich geprägten Weltkriegsforschung würden weitgehend ignoriert. »Die traditionelle Politikgeschichte wird wieder in die Rolle der vermeintlich wahren, die zentralen Themen behandelnden Geschichtsschreibung erhoben«, schreibt Kruse.

Solch Herangehen verweist auf das Problem heutiger, auch sich als kritisch verstehender Geschichtsschreibung: die Auflösung des Forschungsgegenstandes in eine Vielfalt höchst beherzigenswerter Erkenntnisse bei Verlust des eigentlichen Kerns. Dann gerät Clarks und Münklers Vorstoß zum vermeintlich historiographischen Um-, Irr- oder Abweg, ohne das politische »Verdienst« solchen Vorgehens zu erfassen. Wenn Kriege schlafwandlerisch entstehen, wenn sie offensichtlich – obschon unerfreulich – Optionen von Politik sein dürfen, dann muss man Kriegstreibern und -gewinnlern, den an Überfall, Unterwerfung und Markteroberung interessierten Kapitalisten wenig Beachtung schenken. Der Krieg wird reduziert auf eine menschliche Tragödie und ist kaum noch Konsequenz eines Gesellschaftssystems.

Jürgen Angelow erinnert an die von radikalen Linken wie Lenin und Rosa Luxemburg vorgenommene und, nebenbei bemerkt, im Einklang auch mit früheren Bewertungen der

Zweiten Internationale vor 1914 stehende Betonung des »imperialistischen« Charakters des Krieges aller beteiligten Großmächte. Völlig zu Recht wendet er sich gegen eine falsche deterministische Vorstellung ob der politischen Wirkung der Profitinteressen. »Akteure, Bühne und Hintergrund müssen eine Einheit bilden.«

Speziellere Texte eröffnen in der Tat differenzierte Einsichten. Dazu gehört die Untersuchung von Ángel Alcalde zur »Brutalisierungsthese«, Bella Szwarcman-Czarnotas Bericht zum Weltkrieg in der jiddischen Literatur, Holger Politts Annäherung an Rosa Luxemburgs Kriegsverarbeitung.

Ein profunder Beitrag von Axel Weipert zu den Antikriegsaktionen in Berlin und Wien sowie eine grundsätzliche Studie von Marcel Bois zum Zusammenhang von Krieg und Revolution schärfen den widerständigen Blick auf den Krieg.