Die Schwester und die Mutter von Raúl Andrés García Paret: »Schatten auf der Völkerfreundschaft« Foto: MDR/Bergmann

Deutschtürken vor dem Referendum

Im Vorfeld des Referendums über ein Präsidialsystem in der Türkei am 16. April 2017 ist die türkische Community tief gespalten. 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken leben in Deutschland. Unter ihnen viele Anhänger Erdogans. Aber es gibt auch Gegner, die eine Front gegen ihn bilden. »Hayir – Nein!« liest man in diesen Tagen auf Häuserfassaden und Flugblättern. Gut so! Weiter so!

Arte, 19.45

Wildes Deutschland: Der Hainich

Thüringens Urwald

Im Urwald stürzt krachend eine alte Buche zu Boden und reißt ein riesiges Loch in das dichte Kronendach. Im Hainich – Deutschlands größtem zusammenhängenden Laubwaldgebiet – sind gerade sterbende und tote Bäume die Grundlage für eine außergewöhnliche Artenvielfalt. Auch bei den Tieren.

Das Erste, 20.15

Marine Le Pen

Frontfrau der europäischen Rechten

Die omnipräsente Le Pen propagiert »Frankreich zuerst«, will den Franc wieder einführen und verspricht eine Abstimmung über den Austritt aus der EU. Die Demoskopen sind sich darüber einig, dass sie den Einzug in die entscheidende Stichwahl schaffen wird. Die Autoren finden einen Aussteiger, der berichtet, wie es beim Front National hinter den Kulissen aussieht. In Moskau treffen sie einen Putin-Vertrauten, der sich zu den Hintergründen des russischen Kredits an den Front National äußert.

Das Erste, 22.45

Schatten auf der ­Völkerfreundschaft

Im August 1975 kam es über drei Tage lang zu Übergriffen von Gruppen junger Männer auf Nordafrikaner in Erfurt. Schon in den Monaten zuvor hatte es in der DDR-Bezirksstadt immer wieder tätliche Auseinandersetzungen zwischen Deutschen, Ungarn und Algeriern gegeben. Bis heute sind die genauen Umstände dieser und ähnlicher Taten unklar. Warum kam es dazu? Warum wurde so viel verdrängt? Welche Konsequenzen hat das bis heute? Richtige Fragen, was die Antworten angeht, muss man sehen.

Das Erste, 23.30