»Ihr kommt nicht durch«

Immer wieder kommt es in Polen zu Protesten gegen den nationalistischen Kurs der Regierung Foto: EPA/Bartlomiej Zborowski

Normalerweise ist die Ulica Pólwiejska in Poznan eine dem Konsum unterworfene Fußgängerzone. Doch am Samstag versammelten sich vor einem großen Einkaufszentrum gehobenen Niveaus überraschend viele Leute unter roten und schwarz-roten Fahnen. »Der Nationalismus kommt nicht durch«, hieß das Leitmotiv der Demonstration, zu der die in Poznan offenkundig mobilisierungsfähigen Anarchisten aufgerufen hatten. Gekommen waren aber auch LGBT-Aktivisten, Anhänger der Partei »Razem« und einige Dutzend Mitglieder der liberalen Bürgerbewegung KOD. Selbst Oberbürgermeister Jacek Jaskowiak ließ sich kurz sehen. Insgesamt zählte das linke Internetportal Strajk gut 1.000 überwiegend jugendliche Teilnehmer und nannte Poznan stolz die »Hochburg des organisierten antifaschistischen Widerstands«.

Schon während der Auftaktkundgebung, auf der ein junger Schwuler in bewegenden Worten von der Diskriminierung berichtete, die er schon in der Schule erfahren habe, wurde die Demonstration attackiert. Aus dem Einkaufszentrum heraus stürmte etwa ein Dutzend Fußballfans von hinten auf die an der Eingangstreppe improvisierte Bühne und bewarf die Redner mit Eiern. Einige Dutzend Linke setzten die Angreifer rasch außer Gefecht, und wenn nicht die Polizei den Rückzug der Rechten in die Mall gedeckt hätte, hätten sie womöglich eine nachhaltige Lehre erhalten.

Der Angriff versetzte die Demonstranten in kämpferische Stimmung. Immer wieder riefen sie »No Pasarán!« und »Nationalisten raus aus Poznan«. Nationalismus bedeute »Hass«, »Krieg und Terror«.

Eine gute Stunde nach Beginn der Demonstration kam es in der Nähe des Parteibüros der regierenden PiS zu einer Zuspitzung. Die Polizei nahm insgesamt zehn Personen fest und versuchte, die Menschen mit Schäferhunden einzuschüchtern. Ausgelöst worden war der Zwischenfall angeblich dadurch, dass eine Demonstrantin habe auf einen Polizeibus klettern wollen. Nicht auszuschließen ist nach im Internet kursierenden Videomitschnitten von der Situation aber, dass die Polizei versuchte, die Kundgebungsteilnehmer durch die Provokation von Auseinandersetzungen daran zu hindern, auf der vereinbarten Route am PiS-Büro vorbeizuziehen.

Einen Moment lang war die Situation angespannt. Einzig dem gut funktionierenden Ordnerdienst der Veranstalter und der Disziplin der Teilnehmer war es zu verdanken, dass die Demonstration planmäßig fortgesetzt werden konnte. Vor dem PiS-Büro sprach Jaroslaw Urbanski von der »Arbeiterinitiative« über die Verbindungen zwischen der Ideologie der Regierungspartei und dem Nationalismus eines Roman Dmowski, der in den 30er Jahren seine Bewunderung für den deutschen Faschismus geäußert hatte. »Polizei und Nazis – Eine Koalition« und »Die Polizei schützt die Reichen vor den Armen« bekamen die dort stehenden Beamten zu hören.

Der Zug endete vor der linken Kneipe »Zemsta« (Rache), die vor einigen Wochen von rechten Fußballfans mit einem Brandsatz angegriffen worden war. Der Witz der Namensgebung des in einer nach dem Dramatiker Alexander Fredro benannten Straße gelegenen Zentrums ist übrigens ungefähr derselbe, als wenn ein linkes Projekt in einer deutschen Goethestraße »Café Faust« hieße.