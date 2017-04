In der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar ist am Sonntag auf dem Appellplatz des früheren Konzentrationslagers an die Selbstbefreiung der Häftlinge vor 72 Jahren erinnert worden. An dem Gedenken nahmen auch Überlebende des Naziterrors teil. Mehrere Zeitzeugen, die sich im Internationalen Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos engagieren, verlasen Erklärungen. Damit übergaben sie symbolisch die Verantwortung an Jüngere, die Erinnerung an die Verbrechen wachzuhalten. Etwa 56.000 Menschen wurden in Buchenwald und seinen 139 Außenlagern ermordet. (jW) Siehe Seite 8