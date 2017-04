Schweden trauert um die Opfer

Tausende Menschen gedachten am Sonntag in Stockholm der Opfer des Anschlags vom Freitag Foto: REUTERS/Maja Suslin

Nach dem Anschlag vom Freitag in Stockholm gehen die Behörden einem möglichen islamistischen Hintergrund nach. Der mutmaßliche Attentäter, ein 39jähriger Usbeke, sei ein Sympathisant der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS), der aus Schweden abgeschoben werden sollte, sagte Polizeichef Jonas Hysing am Sonntag in Stockholm. Sein Antrag auf Bleiberecht sei im vergangenen Jahr abgelehnt worden, er sei daraufhin abgetaucht. Wenige Stunden nach der Tat am Freitag war der Mann festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Usbeken nach eigenen Angaben »terroristische Tötungen« zur Last. Der Geheimdienst fahndete nach »möglichen Komplizen oder Netzwerken, die in die Attacke verwickelt sein könnten«.

Im Zusammenhang mit dem Attentat nahm die Polizei in Stockholm am Samstag und Sonntag sechs weitere Menschen in Gewahrsam, um sie zu befragen. Ein Festgenommener wurde formell als Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Anschlag festgesetzt, sagte eine Gerichtssprecherin am Sonntag. Zu dessen Verbindungen zu dem mutmaßlichen Attentäter machte sie zunächst keine Angaben.

Der Angreifer war am Freitag nachmittag im Zentrum der schwedischen Hauptstadt mit einem gestohlenen Lastwagen durch eine Einkaufsstraße gerast und dann in das Kaufhaus »Ahlens« gekracht. Er tötete vier Menschen, 15 weitere wurden verletzt. Zehn von ihnen wurden am Sonntag weiterhin im Krankenhaus behandelt, darunter vier in »ernstem Zustand«.

Am Wochenende herrschte in Stockholm Trauer. Die Flaggen am Königspalast, am Regierungssitz, am schwedischen Parlament und am Stockholmer Rathaus wurden auf Halbmast gesetzt. Für Sonntag nachmittag war eine Gedenkkundgebung geplant. »Wir wissen, dass das Ziel solcher Attacken ist, Angst und Hass zu verbreiten«, sagte Schwedens Regierungschef Stefan Löfven, als er am Samstag am Tatort Blumen niederlegte. Die Schweden hätten nach dem Anschlag aber Stärke bewiesen und sich gegenseitig unterstützt.(AFP/jW)