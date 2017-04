Hetzeschub

Donnerstag abend, im ZDF spricht Moderator Markus Lanz mit Ursula Meissner, Berufsbezeichnung »Kriegsfotografin«. Sie berichtet von Erlebnissen in Bosnien und Afghanistan und schildert den Horror, den Kriege bedeuten. Zur Zeit gebe es gleichzeitig so viele auf der Welt wie nie. Sie könnten überall stattfinden, Waffen und Munition ließen sich kaufen. Da bricht es aus Lanz heraus: Das sei ja auch in Syrien so. »Unvorstellbar« sei, was dorthin geliefert werde, z. B. »auch von amerikanischer Seite«. Offiziell hätten die USA mit dem dortigen Krieg nicht viel zu tun. Ihnen werde sogar vorgeworfen: »Ihr greift da nicht ein, ihr habt viel zu lange gewartet und viel zu lange zugesehen.« Die Wahrheit sei: »Man hat dort Rebellen und Milizen, Dschihadisten und Islamisten in einer Weise bewaffnet, wie es seit dem Vietnamkrieg nie wieder außerhalb Amerikas stattgefunden hat.« Davon wisse die breite Öffentlichkeit nichts, aber: »Das ist so.«

Kurz vor dem US-Angriff auf Syrien gut 20 Sekunden Wahrheit (in der Mediathek: ab Minute 28:45), nach zwei Tagen, an denen auch im ZDF die Propagandamaschine heißlief. Deutschland ist am Krieg in Syrien direkt und – inzwischen gewohnheitsmäßig – völkerrechtswidrig beteiligt, da bedarf es regelmäßig eines Hetzeschubs. Die Bürgerpresse ist seit langem in Bombenstimmung für Syrien, die deutschnationale Medienfront für deutschen Staatsterrorismus von Bild bis FAZ steht.

Unterschiede in Volksverhetzung und Lüge sind nicht graduell, es gibt keine mehr. Im inoffiziellen Zentralorgan deutscher Massenmörder in Uniform, in Bild, schreibt am Mittwoch Julian Reichelt, seit kurzem »Vorsitzender der Chefredaktion und Chefredakteur Digital« des Blattes, die Dresdner »Denkmal-der-Schande-Rede« des Thüringer Führungspatrioten Björn Höcke weiter: »Als Deutsche wissen wir, sind wir mit dem Wissen aufgewachsen, was es bedeutet, nicht einzuschreiten. Wenn es um unsere Vergangenheit geht, erheben wir ›mutig‹ die Stimme. Wenn es um die Gegenwart, unsere eigene Zeit geht, versagen wir kläglich.« Daher ist er für »Waffengewalt«. Der damalige grüne Außenminister Joseph Fischer machte das 1999 vor und rechtfertigte mit »Nie wieder Auschwitz!« den ersten deutschen Angriffskrieg seit 1945. Diese SPD-Grünen-Vorlage ist noch verwendungsfähig.

Nun hat Reichelt bereits 2010 so etwas wie einen publizistischen Jagdschein erworben, als er in Bild unter der Überschrift »Frieden schaffen mit Atomwaffen!« mathematisierte: »Lieber 8.000 amerikanische Bomben als eine einzige iranische.« Die Vorstellung von einer Welt ohne Atomwaffen sei ein »naiver Traum, mit dem sich friedensbewegte Wähler fangen lassen«, eben »Abrüstungsgroupies«.

Solch transatlantische Verstrahltheit qualifiziert im »wiedervereinigten« Deutschland, das die DDR, diese unerträgliche Barriere gegen Krieg, gut verdaut zu haben glaubt, zu hohen Bonzenweihen. Siehe z. B. Berthold Kohler, Mitherausgeber der FAZ, der im November 2016 den Reichelt machte und das »Undenkbare«, eine deutsche Atombombe, zu bedenken gab. Kohler kommentierte am Mittwoch, im Westen glaube kaum jemand, dass der Giftgasangriff in Syrien »eine Art Betriebsunfall mit allen Schuldanteilen bei den Rebellen war«, wie Moskau aus naheliegenden Gründen die Sache darstelle. Die USA hätten »zwar ebenso wie Europa immer noch keinen Plan, um Assad vom Vergasen seines Volkes abzuhalten«, aber ein Fortschritt sei, »dass man (nicht nur) in diesem Fall auf beiden Seiten des Atlantiks wenigstens zu ähnlichen Lagebeurteilungen kommt«.

Nach Trumps Befehl zum Angriff dürfte der FAZ-Mann beruhigt sein. Jetzt können die laut Lanz »unvorstellbar« großen Waffenlieferungen für die in Syrien als Fußtruppen des Westens tätigen Kopfabschneider größer werden. Einschließlich Chemiewaffen – oder gleich »Undenkbares«?