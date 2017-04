»Dallas« (Elsa Martinelli) bei der Arbeit auf der Ranch: Schon bald gewöhnt sich die toughe Italienerin an den harten Alltag der Wildfänger: »Hatari«, So, 20.15 Uhr Foto: ARTE/Paramount Pictures

Augenblicke der ­Weltgeschichte

Andrée Greffrath – Kindheit in den Kolonien

Am Wochenende verweilen wir mal bei hübschen Nebensachen – und in Afrika. Andrée Greffrath war sechs Jahre alt, als ihre Eltern beschlossen, Paris zu verlassen und in den Senegal zu ziehen. Schon lange hatte ihr Vater, ein 30jähriger Mechaniker, ein Ziel vor Augen: Er wollte mit Frau und Tochter im Ausland leben, weit weg von Kontinentalfrankreich. 1935 ging sein Traum in Erfüllung. Die Familie brach auf nach Dakar, damals noch Hauptstadt von Französisch-Westafrika. Dort blieben die Greffraths ungefähr 30 Jahre lang. Die Fotoalben der Greffraths zeigen den familiären Alltag und das Heranwachsen Andrées.

Arte, Sa., 18.00

Athen Now!

Mit Kunst gegen die Krise

Zum Start der Documenta in der griechischen Hauptstadt zeigen junge Künstler und Aktivisten ihr persönliches Athen. Das Motto der Ausstellung: »Von Athen lernen!« mag zynisch klingen, aber seien wir nicht zu hastig bei der Ablehnung. Kunst kann etwas Einzigartiges sein – und ausrichten.

3sat, Sa., 19.30

Bergauf-bergab

Das Magazin für Bergsteiger

Langsam geht es wieder los mit dem Kraxeln; und dieses wunderbare Magazin sagt uns, was und wo genau.

BR Fernsehen, So., 18.45

Terra X: Mohammeds ­verfeindete Erben

Als der Prophet Mohammed stirbt, entbrennt unter seinen Anhängern ein Kampf um die Nachfolge, dessen Auswirkungen bis heute für Konflikte sorgen. Mal sehen, ob wir tatsächlich mehr als das erfahren.

ZDF, So., 19.30

Hatari

Der Wildjäger Sean Mercer arbeitet in der ostafrikanischen Stadt Arusha, in der heutigen Vereinigten Republik Tansania, für einen Jagdbetrieb. Der Alltag seiner bunten Truppe wird jäh durcheinandergebracht, als Sean eines Nachts nach einem Trinkgelage in sein Zimmer stolpert und in seinem Bett die italienische Fotografin Anna Maria »Dallas« D’Allesandro vorfindet. Die schöne und selbstbewusste Frau wurde von einem Zoo beauftragt, die Arbeit der Männer zu dokumentieren. Sehr aus der Zeit gefallen, wahrscheinlich damals schon. Aber hübsch. Mit John Wayne (Sean Mercer), Elsa Martinelli (Dallas), Hardy Krüger (Kurt Müller). USA 1962. Regie: Howard Hawks.

Arte, So., 20.15