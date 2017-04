Probleme der Kapitalexporteure

Alles nicht so ernst gemeint mit dem Protektionismus? US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in Palm Beach Foto: REUTERS/Carlos Barria

Der gute alte Lenin hat festgestellt, dass der Kapitalexport für den Kapitalismus imperialistischer Prägung kennzeichnend ist. Er hatte vor gut hundert Jahren vor allem die Kolonialmächte Britannien und Frankreich im Auge, besonders aber ersteres. Schon im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts habe das Land seine Vormachtstellung als Exporteur von Waren eingebüßt, schreibt Lenin in seiner Schrift über den Imperialismus. Andere Länder, zum Beispiel Deutschland, hätten sich durch Zölle erfolgreich gewehrt. Noch war Britannien vor dem Ersten Weltkrieg politisch-militärisch die führende Macht des Globus. Der Kapitalexport, der aus den Profiten der heimischen Industrie stammt, ist damals vor allem in das riesige Kolonialreich des Landes geflossen. Das Ergebnis waren der industrielle Niedergang, aber zugleich die immer noch führende Stellung des Vereinigten Königreichs als Finanzzentrum. Kapitalexport wird immer noch intensiv betrieben. Das Kapital (in Geldform), das exportiert wird, stammt aber nicht mehr vorrangig aus dem Profit der im Lande tätigen Kapitalisten und dort ausgebeuteten Arbeiter, sondern aus den Kapitalanlagen in aller Welt.

Man sehe sich die heutige Stellung der USA an. Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren sie unangefochten größte globale Industriemacht. In den 55 Jahren bis zum Jahr 2000 hat sich die Industrieproduktion etwa verfünffacht. Aber relativ zur internationalen Konkurrenz sind die USA als Produktionsstandort zurückgeblieben. Im neuen Jahrhundert stagniert die Industrieproduktion der USA. Alles läuft ab wie im Fall Britanniens. Die Arbeiterschaft wird auf die Straße geworfen, die Handelsbilanz wird dramatisch negativ. Die Wut über diese Zustände hat nun Donald Trump ins Präsidentenamt gehievt, der im Wahlkampf versprochen hatte, die alten Industrien des Landes wieder in Gang zu bringen.

Aber wird er auf breiter Front die Einfuhrzölle anheben? Mit Sicherheit nicht. Seine Mitkapitalisten werden ihm etwas husten, wenn er anfängt, das nach China, Mexiko, Indien und Brasilien exportierte Kapital unrentabel zu machen. Was also wird er vom chinesischen Staatspräsidenten verlangen? Zunächst eine Selbstverständlichkeit, dass nämlich China (sein Staatsfonds und seine großen Kapitalisten) doch ihrerseits den Kapitalexport vorwiegend in Richtung USA lenken sollen. Das haben sie ohnehin vor. Zweitens wird Trump China dringend auffordern, die chinesische Währung höher zu bewerten. Dann hätten es Produkte aus dem Land schwerer auf dem US-Markt. Auch damit wird China einverstanden sein. Schon einige Monate lang hat die Zentralbank den Yuan gestützt, um den Kapitalexport aus dem eigenen Land zu bremsen.

Die Taktik, den Gegner zur Aufwertung der eigenen Währung zu zwingen, hatte in den 80er Jahren im Fall Japans einen überraschenden Erfolg. Mit dem damals staatlich garantiert steigenden Yen wurde der Börsen- und Immobilienboom Nippons ins Wahnsinnige gesteigert. Von dem folgenden Crash 1990 hat sich das Land seitdem nicht wieder erholt. Man kann zuversichtlich sein, dass die Regierung in Beijing diesen Fehler nicht wiederholt.