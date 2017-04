Wo Krieg in der Heide beginnt

»Schnöggersburg« wird moderner als der Häuserkampfübungsplatz in Hammelburg (hier im Oktober 2010) Foto: Daniel Karmann dpa/lby

Wenig beachtet von der Öffentlichkeit, wächst in der Colbitz-Letzlinger Heide im nördlichen Sachsen-Anhalt die hochmoderne militärische Übungsstadt »Schnöggersburg«. Gebaut mit Steuergeld, ausgestattet und betrieben vom Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall, sollen Bundeswehr- und NATO-Einheiten dort demnächst den Kampf in Großstädten proben. Die Bürgerinitiative Offene Heide will weiter gegen die Aufrüstung protestieren. Neben dem Ostermarsch plant sie für den Sommer erneut ein Antikriegscamp.

»Widerstehe mit uns, wo in Deutschland der Krieg beginnt«, ruft die Initiative zum Friedensmarsch am Ostermontag in Stendal unter ihrem diesjährigen Motto »Pax an« auf. Die 40.000-Einwohner-Stadt grenzt im Norden unmittelbar an den 232 Quadratkilometer großen Truppenübungsplatz des Gefechtsübungszentrums (GÜZ) Altmark. »Gehorchen statt hinhorchen ist der Kanon der soldatischen, politischen und spießbürgerlichen Verteidiger des Bauzauns der Kriegsübungsstadt, wie auch der Grenzen am Mittelmeer, der sogenannten Freiheiten am Horn von Afrika und am Hindukusch, des Machtstrebens der NATO und des Systems militärischer Gewalt«, mahnen die Aufrufer. Soldaten seien Vasallen des Gewaltmonopols, denen das selbständige Denken verboten werde. Geplant sind eine 75 Kilometer lange Friedenstour mit dem Fahrrad und ein Autokorso von Magdeburg nach Stendal. Nach der Demonstration mit einer Kundgebung soll der Liedermacher Tino Eisbrenner auftreten.

Gemeinsam mit anderen Friedensgruppen bereitet die »Offene Heide« auch das sechste Antikriegscamp unter dem Motto »War starts here« (Der Krieg beginnt hier) vor. Stattfinden soll es diesmal vom 31. Juli bis zum 6. August erneut auf einer Privatfläche nahe des Orts Potzehne, etwa 12 Kilometer vom Militärgelände entfernt. Öffentliche Flächen verweigern die angrenzenden Kommunen den Aktivisten seit 2012. Das Camp solle dem Austausch verschiedener Bündnisse dienen und die große militärische Bedeutung des GÜZ öffentlich thematisieren. »In der Altmark wird Krieg mit hochgerüsteter Technik und lasersimulierten Waffensystemen geübt und vorbereitet«, heißt es im Aufruf.

Derweil klettern die Kosten für den Bau von »Schnöggersburg« auf einer Fläche von fast sechseinhalb Quadratkilometern weiter. Als das Vorhaben 2012 bekannt wurde, waren die Verträge bereits in Sack und Tüten. Damals kalkulierte die Bundeswehr mit etwa 100 Millionen Euro. Inzwischen seien etwa 135 Millionen Euro für die Kampfstadt im Haushalt veranschlagt, teilte ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf Nachfrage von junge Welt mit. Davon sei knapp die Hälfte bereits abgeflossen, weitere 21 Millionen Euro sollen es in diesem Jahr werden. »Die Fertigstellung ist für 2020 geplant, die Bauarbeiten liegen im Zeitplan.«

Einer der Profiteure ist der Rüstungskonzern Rheinmetall, der das GÜZ seit Jahren mitbetreibt und aufrüstet. Dort freute man sich im vergangenen Herbst über weitere Modernisierungsaufträge im Wert von 24 Millionen Euro. »Rheinmetall wird bis 2020 die Systemtechnik des GÜZ, eines der weltweit modernsten militärischen Übungszentren, erweitern«, lobte der Konzern.

Die Verkehrsinfrastruktur sei bereits weitgehend komplett, erläuterte der Bundeswehrsprecher, der namentlich nicht genannt werden will. Dazu gehörten das Straßennetz samt Kanalisation, ein künstlicher Fluss mit zwei Übergangsstellen und fünf Brücken sowie Gleisanlagen inklusive einer U-Bahn. Außerdem seien fast 200 Gebäude der »Altstadt« sowie ein Großteil der »Industriestadt«, zu der unter anderem ein Flughafen mit einem Tower und ein Umspannwerk gehören, errichtet worden. Mit den Bauarbeiten des dritten und des vierten Abschnitts wurde laut Sprecher im September 2016 begonnen. Dieser betreffe die »Neustadt und sonstige Flächen«. »Schnöggersburg« soll darüber hinaus über ein Stadion, einen Sakralbau und ein Elendsviertel verfügen. Ende 2017 werde ein Teil der Geistermetropole übergeben, ab 2018 könnten dort Bundeswehr- und NATO-Truppen den bewaffneten Kampf in modernen Metropolen üben.