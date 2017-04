Petry will regieren

Das waren noch Zeiten: Alexander Gauland (links), Frauke Petry (Mitte) und Björn Höcke harmonisch im Herbst 2014 in Leipzig Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Würde die CSU bundesweit zur Wahl antreten, gäbe es für die »realpolitische Strategie«, die AfD-Chefin Frauke Petry in ihrem »Zukunftsantrag« vorschlägt, wohl keine Marktlücke. »Der Kernpunkt dieser Strategie zielt auf die emotional heimatlosen und immer noch konservativen Wähler gerade der CDU, aber auch die anderer Parteien«, heißt es im Antragstext, mit dem Petry im Internet um Unterstützer wirbt. Auf diesem Weg will sie mit der AfD an die Macht, daran lässt sie keinen Zweifel. Die Delegierten sollen sich auf dem Bundesparteitag am 22. April in Köln »für den realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei« entscheiden, »um innerhalb der kommenden Jahre grundsätzlich in der Lage zu sein, relative Mehrheiten auf allen politischen Ebenen erzielen zu können« und alsbald »stärkster oder mindestens gleichrangiger politischer Partner« in den Parlamenten zu sein.

Als Beispiel für eine »fundamentaloppositionelle Strategie«, von der sich die Partei verabschieden solle, zitiert Petry die Aussage von AfD-Vize Alexander Gauland, er habe die Partei mitgegründet, um die CDU von außen zu beeinflussen. Kernpunkt dieser Strategie sei »die Öffnung des Diskursraumes in die von uns bevorzugte Richtung«, und zwar so weit, dass langfristig AfD-Kernpositionen als »mittig« erscheinen. »Dazu bedient man sich auch abseitiger Meinungen und Standpunkte«, so Petry. Ein Verschrecken der bürgerlichen Klientel werde bewusst in Kauf genommen. Diese Strategie sei »wesentlich bei den Grünen zur Anwendung gekommen«. Sie benötige aber »für ihre Wirksamkeit ungefähr eine Generation«. Das dauert Petry zu lange. Die fundamentaloppositionelle Strategie zerstöre die realpolitische, wenn beide nebeneinander zum Einsatz kämen, warnt Petry ihre Parteifreunde.

Säuerlich reagierte darauf AfD-Vize Gauland: »Petry will wohl mit diesem Antrag eine ideologische Basis für den Höcke-Ausschluss legen«, sagte Gauland dem Berliner Tagesspiegel vom Freitag mit Blick auf das Parteiverfahren gegen den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Der AfD-Bundesvorstand hatte im Februar ein Ausschlussverfahren gegen Höcke beschlossen. Hintergrund ist eine Rede, in der er mit Bezug auf das Holocaustmahnmal in Berlin von einem »Denkmal der Schande« gesprochen und eine »erinnerungspolitische Wende um 180 Grad« gefordert hatte. Gauland bestritt laut Tagesspiegel, dass die Unterschiede zwischen seinen und Petrys Positionen so groß seien wie von ihr dargestellt.