Weltgesundheitstag: Mehr Forschung gefordert

Renate Bähr, Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW), erklärte am Donnerstag anlässlich des Weltgesundheitstags am 7. April:

Jede Minute sterben sechs Menschen an einer der drei größten Armutskrankheiten AIDS, Tuberkulose und Malaria. Hinzu kommen die Todesfälle durch vernachlässigte tropische Krankheiten. Für viele dieser Krankheiten gibt es bisher keine wirksame Schutzimpfung oder Behandlungsmöglichkeit. Schätzungsweise eine Milliarde Menschen in Entwicklungsländern sind von vernachlässigten und armutsbedingten Krankheiten betroffen, also nahezu jeder sechste.

Durch mehr Forschung und Entwicklung könnten viele Erkrankungen und das Leid, das sie auslösen, verhindert werden. Das betrifft einerseits die Entwicklung von Impfstoffen, andererseits die Entwicklung von Medikamenten. Um Krankheiten rechtzeitig zu erkennen und zielgerichtet zu behandeln, werden außerdem bessere Diagnosemöglichkeiten benötigt.

Rechtsanwalt Mülayim Hüseyin aus Hamburg veröffentlichte am Donnerstag eine Pressemitteilung zur Wahlwerbung der türkischen Regierungspartei AKP in Deutschland:

Am 4. April fanden wir in unserem Briefkasten eine Wahlwerbung der Partei AKP, welche zur Abstimmung mit »Ja« (beim Verfassungsreferendum in der Türkei, jW) aufruft. Diese wurde von der Zentrale der Partei in Ankara erstellt und trägt die Unterschrift des Parteivorsitzenden Binali Yildirim. (…)

Meine Familie und ich sind über diese Post verwundert, angewidert und besorgt. Wir empfinden diese unerwünschte Wahlwerbung als ein Eindringen der AKP in unser intimes Privatleben dadurch, dass sie im Besitz unserer Privatanschrift ist. Es ist ein Gefühl, vergleichbar mit der emotionalen Situation, wenn ein Fremder in die Wohnung einbricht und in die Privatsphäre eindringt, ein Gefühl der Unsicherheit. Besorgt sind wir über diese Wahlwerbung deswegen, weil die AKP unsere Adressdaten durch staatliche Stellen der Türkei erhalten hat. Diese wiederum haben unsere Daten von den örtlichen türkischen Konsulaten erhalten, so in unserem persönlichen Fall vom Generalkonsulat in Hamburg.

(…) Wir sind darüber besorgt, dass nichtstaatliche Stellen unsere Daten erhalten haben und wir keinen Überblick haben können, wer sonst noch diese Daten erhalten hat bzw. erhalten wird. Wir fühlen uns bedroht, weil wir konträr zur AKP und der AKP-Regierung eine demokratische, laizistische Gesinnung besitzen und dies in sozialen Netzwerken öffentlich vertreten. (…)

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung leitet sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ab: »Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.« (EMRK Art. 8 Abs. 1). Wir haben uns mit Schreiben vom 5. April diesbezüglich beim Generalkonsul in Hamburg, Herrn Mehmet Fatih Ak, und mit einem Schreiben vom 6. April bei Bundesaußenminister Sigmar Gabriel über diesen Vorfall beschwert und Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft Hamburg eingereicht.