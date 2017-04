Printmedien verlieren

Das waren noch Zeiten: Leserin mit Boulevardblatt 2013. Allein 2016 verlor der Telegraaf acht Prozent an der Printauflage Foto: EPA/ROBIN UTRECHT

Online hui, Print pfui? Ganz so einfach ist es nicht. Im vergangenen Jahr stieg die digitale Auflage aller Tageszeitungen in den Niederlanden um 26 Prozent, berichtet De Volkskrant mit Verweis auf den neusten Report der Stiftung Nationaal Onderzoek Multimedia. Der Zuwachs kann allerdings den dramatischen Niedergang bei den Printausgaben nicht annähernd auffangen – seit Beginn dieses Jahrhunderts haben die Zeitungen im Nachbarland insgesamt mehr als zwei Millionen Stück an Auflage eingebüßt.

Am härtesten trifft es den den Angaben zufolge den Telegraaf. Das Boulevardblatt verlor in 15 Jahren fast die Hälfte seiner Leser und produziert im Moment noch 382.000 Exemplare. Auch 2016 war der Trend nicht zu stoppen, die Auflage sackte erneut um acht Prozent ab. »Das bedeutet, dass jeden Tag 94 Telegraaf-Leser weglaufen«, kommentierte de Volkskrant süffisant. Der Telegraaf ist damit aber immer noch die auflagenstärkste Zeitung in den Niederlanden gefolgt vom Algemeen Dagblad aus Rotterdam.

Die linksbürgerliche Volkskrant (Volkszeitung) liegt auf Platz drei der größten Tageszeitungen. Der Verlust hält sich bei dem Blatt mit drei Prozent noch einigermaßen in Grenzen. Algemeen Dagblad und NRC Handelsblad haben mehr eingebüßt. Die Redaktion der Volkskrant hat aber immerhin noch einen Grund zur Freude: Ihr Internetauftritt ist mit 88.000 Online-Abos der populärste in den Niederlanden.

Relativ stabil bleibt seit Jahren nur die Auflage der beiden kleinen Tageszeitungen de Trouw (die Treue) und Het Parool (die Parole), allerdings mit jeweils weniger als 100.000 Exemplaren pro Tag auf niedrigerem Niveau. Auch hier ist ein leichter Abwärtstrend zu verzeichnen. Der Grund für die bessere Position im Vergleich zu den Großen ist offenbar eine stärkere Leser-Blatt-Bindung, die sich vermutlich aus der Geschichte der Zeitungen, und der damit verbundenen, besonderen Stellung in der Presselandschaft ergibt: de Trouw und Het Parool wurden während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg als Untergrundzeitungen des niederländischen Widerstands gegründet.

Bei de Trouw kommt hinzu, dass es sich um eine protestantische Tageszeitung handelt. Auch wenn religiöse Fragen früher einen breiteren Raum einnahmen, bleiben offenbar viele christlich angehauchte Leser dem Blatt treu, das auch wegen seiner philosophischen Ausrichtung ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Dass eine konfessionelle Bindung an die Leser vor großem Auflagenverlust schützen kann, zeigt das Reformatorisch Dagblad, das eine klar orthodox-kalvinistische Redaktionslinie verfolgt. Das geht so weit, dass die Online-Ausgabe sonntags nicht zugänglich ist. Die radikalen Christen wissen das offenbar zu schätzen: Die Auflage des Blatts aus Apeldoorn ist seit dem Jahr 2000 fast gleich geblieben.

Unterm Strich bleibt festzustellen: Auch in den Niederlanden informieren sich immer mehr Menschen im Internet und dort nicht unbedingt immer auf den Seiten der traditionellen Printmedien. Alternative Online-Medien treten an ihre Stelle. Alleine am Preis der gedruckten Zeitungen kann es jedenfalls nicht liegen: Die Gratis-Tageszeitung Metro hat ebenfalls an Auflage verloren, berichtet de Volkskrant.