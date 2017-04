Journalismus prekär

Für »Freie« geht das auf eigene Rechnung: Ausrüstung eines Berichterstatters für Krisengebiete Foto: Willi Effenberger

Wenn eine Untersuchung zu Arbeitsbedingungen zu dem Ergebnis kommt, »der Korrespondent ist eine bedrohte Art«, muss die Lage der Betroffenen bedrohlich sein. Die Sektion für Presse und Nachrichtenagenturen der Gewerkschaft für Grafikkünste, Kommunikation und Schauspiel, die zum Gewerkschaftsbund CNT (Confederación Nacional del Trabajo) gehört, hat mit zahlreichen freien und festen Mitarbeitern von Tageszeitungen gesprochen, die aus Lateinamerika und Europa berichten, um deren Arbeitsverhältnisse zu untersuchen. Die Autoren haben den Report »Journalismus auf der Intensivstation« genannt.

Korrespondenten haben »oft einen festen Vertrag«, einen »adäquaten Rhythmus und einen würdigen Lohn«, heißt es. Eingestellt würden sie allerdings oft, ohne Sprachkenntnisse des Landes zu besitzen, in dem sie arbeiten. Solche Jobs würden nur an langjährige erfahrene Mitarbeiter vergeben, die aber auch kaum Erfahrung im neuen Land haben. Der Rest, also die freien Mitarbeiter, haben in der »praktischen Gesamtheit der Fälle«, die die Gewerkschaft untersucht hat, keine Verträge – auch nicht als Pauschalisten. »Die Vereinbarung mit den Medien reduziert sich auf den Email-Verkehr und auf telefonische Gespräche«, heißt es in dem Bericht.

Eine besonders perfide Praxis basiere darauf, dass die Journalisten ihre Vorschläge an das Medienunternehmen senden, die sie »normalerweise nicht mal beantworten, wenn sie kein Interesse an der Geschichte haben«. Oft können die Journalisten so ihre Beiträge keinen anderen Medien anbieten. Wenn die Redaktionen aber interessiert sind, wollen sie, dass der Beitrag »in sehr kurzer Zeit fertig werden muss«, ohne zu berücksichtigen, dass unter den Bedingungen, unter denen die meisten freien Mitarbeiter arbeiten, oft ein zweiter Job nötig ist, um leben zu können.

Der Report nennt auch Honorare, die große Medien an Mitarbeiter zahlen. Von den im Bericht erwähnten schneidet die Nachrichtenagentur EFE besonders schlecht ab: 18 Euro erhalten freie Mitarbeiter für eine Chronik oder Reportage. Zu erwähnen seien auch die »zwischen 80 und 90 Euro«, die die Tageszeitung El Mundo für Videos bezahle. Dem Bericht zufolge erhalten solche freien Mitarbeiter durchschnittlich um die drei Euro pro Stunde. Und das oft in Ländern, vor allem in Europa, in denen die Kosten für die Lebenshaltung deutlich höher sind als in Spanien.

Die betroffenen Medienleute hätten deshalb oft Probleme, ihre Rechnungen zu begleichen, eine Wohnung zu mieten, ein Bankkonto zu eröffnen oder die Beiträge für Vereine der ausländische Presse zu entrichten, die bis zu 200 Euro pro Jahr betragen können. Diese Mitgliedschaft sei jedoch oft Bedingung für die Teilnahmen an bestimmten Pressekonferenzen.

»Die Journalisten, die aus dem Ausland berichten, machen das oft auf eigene Rechnung«, das heißt, der Aufwand, den sie betreiben, sei mindestens so groß wie ihre Vergütung und gehe oft sogar darüber hinaus, lautet die Schlussfolgerung des Reports. Die CNT erwähnt das Beispiel eines Fotografen, der eine Bildreportage an die Tageszeitung El País verkaufte – für gerade 180 Euro brutto, was in Spanien 153 Euro netto bedeute, obgleich er bereits 200 aus der eigenen Tasche zahlen musste, allein um an den Ort der Recherche zu gelangen.

Stellt sich die Frage: Warum arbeiten Journalisten unter solchen Bedingungen? Die CNT nennt einige der Gründe: »Praktisch alle Medien haben in den letzten Jahren die Belegschaft reduziert.« Oft wandern Journalisten aus, um neue Chancen zu suchen. »Sie müssen Ausdauer zeigen und die Beziehung zu den Medien pflegen, sich am Markt halten, usw.« Es geht also um die Hoffnung, dass sich irgendwann eine Stelle ergibt oder die Bedingungen besser werden. Die Chancen stehen laut CNT nicht gut, denn die Befragten geben an, dass, wenn in letzter Zeit eine Stelle ausgeschrieben war, meist andere Journalisten eingestellt wurden, die bisher nicht für das konkrete Medium gearbeitet hatten.

Um das Recht auf Information zu garantieren, das in der spanischen Verfassung verankert ist und »eine fundamentale Rolle in der demokratischen Entwicklung jeder Gesellschaft spielt«, schlägt die Gewerkschaft eine Reihe von Maßnahmen vor, die schlicht unzureichend und ineffektiv sind: So sollen etwa Journalisten Aufträge ablehnen, wenn sie von einer Tageszeitung kommen, die die Prekarisierung der freien Mitarbeiter fördert. Oder die Medien müssten ihre Tarife offenlegen. Letzteres wäre zwar wünschenswert, aber es würde wahrscheinlich ebenfalls nicht dazu führen, dass sich die Situation verbessert.