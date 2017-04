Nerds am Abzug

Militarisierung des Internets – die Bundeswehr ist mit dabei Foto: Kacper Pempel/Reuters/Montage jW

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat am gestrigen Mittwoch die neue Cybertruppe der Bundeswehr offiziell in Dienst gestellt. Das »Kommando Cyber- und Informationsraum« (CIR) ist aufgrund der hohen Bedeutung, die Militärs der digitalen Kriegführung beimessen, als eigene Teilstreitkraft neben Heer, Luftwaffe und Marine konzipiert. Es wird die IT-Kapazitäten der gesamten Armee weitestgehend bündeln und dazu Spezialisten, die bisher in anderen Truppengattungen arbeiteten, übernehmen. Zusammen mit den zusätzlich geplanten Neueinstellungen wird das »Kdo CIR«, wie es im Militärjargon abgekürzt wird, von derzeit rund 260 bis spätestens 2021 auf 13.500 Soldaten plus 1.500 zivile Mitarbeiter anwachsen.

Zu den Hauptaufgaben des Kommandos CIR zählen zunächst der Betrieb und der Schutz der Bundeswehr-IT. »Vom Hackerangriff bis zu staatlichen Attacken müssen wir auf alles vorbereitet sein«, erklärte Generalleutnant Ludwig Leinhos, der die Teilstreitkraft als erster »Inspekteur Cyber- und Informationsraum« leitet. Daneben wird das Kommando sich auch darauf vorbereiten, selbst Cyberangriffe zu führen. Es sei »notwendig, diese Fähigkeiten zu haben«, hatte Leinhos vergangene Woche im Deutschlandfunk bekräftigt. Von der Leyen bestätigte gestern, im Falle einer Attacke werde man sich »auch offensiv verteidigen«. Für die Durchführung eigener IT-Feldzüge unterhält das Kommando CIR eine operative Einheit von zunächst gut 60 Militärs. Deren Einrichtung könnte sich als höchst folgenreich erweisen – nicht nur wegen der fatalen Angriffsoptionen, die sich die Bundeswehr damit sichert. Die deutschen Streitkräfte beträten damit »einen nur schwer kontrollierbaren und damit nahezu rechtsfreien Raum«, warnte Alexander S. Neu, Abgeordneter der Linksfraktion im Bundestag, am Mittwoch.

Zur Bündelung von Kapazitäten ist die Bundeswehr bereits jetzt bemüht, das Kommando CIR formell und informell möglichst eng mit Institutionen zu vernetzen, die ebenfalls mit dem Thema Hacking/Hackingabwehr befasst sind. Das soll nicht zuletzt die Gewinnung fähigen Personals erleichtern, die nach wie vor als wunder Punkt gilt: Das Milieu freakiger Nerds ist mit strammem Soldatentum kaum vereinbar. Man setzt dabei auf die Bundeswehr-Universität in München, an der ab 2018 der Studiengang »Cybersicherheit« angeboten wird. »Dort wächst unser Potential für die Zukunft«, erklärte CIR-Inspekteur Leinhos. Auch die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich soll an diese Bundeswehr-Universität angebunden werden, die ihrerseits Spionagetechnologie für diverse Behörden von der Bundespolizei bis hin zum Verfassungsschutz entwickelt. Das Kommando CIR selbst wird in Bonn in relativer Nähe zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) angesiedelt. 15 Minuten Fußweg zwischen den zwei Einrichtungen sollten den zwanglosen Plausch beim gemeinsamen Mittagessen nicht unmöglich erscheinen lassen.

Apropos Bundesamt: »Wenn es um den Schutz ziviler Einrichtungen in Deutschland ginge, würde es vollkommen ausreichen, das BSI besser auszustatten«, sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Christine Buchholz, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Anstatt sich jedoch »für digitale Abrüstung einzusetzen«, fördere die Bundesregierung nun die »Militarisierung des Internets«. Die Folge sei »eine globale Cyberkriegsspirale«.