»Bauernschlau« in die Forensik?

Da kamen sie noch mit ihr aus: Beate Zschäpe (Rückenansicht) mit ihren Pflichtverteidigern Anja Sturm, Wolfgang Stahl und Wolfgang Heer (v. l. n. r.) im Juni 2013. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Psychiater, den Beate Zschäpe als Retter in der Not auserkoren hat, ist Autor mehrerer Bücher und heißt Joachim Bauer. Da vor einiger Zeit ein Polizeibeamter die Hauptangeklagte als »bauernschlau« beschrieben hatte, ließ der Name des von ihr gewünschten Sachverständigen vergangene Woche im NSU-Prozess langjährige Beobachter schmunzeln. Geladen wurde der Professor für den morgigen Donnerstag auch nicht als Sachverständiger, sondern lediglich als Zeuge. Seine Vernehmung wurde allerdings am Dienstag vom Gericht ohne Angabe von Gründen vorerst wieder abgesagt. Zschäpes Verteidiger Mathias Grasel hatte am vergangenen Donnerstag auf Grundlage von Bauers Untersuchung beantragt, ihre Schuldunfähigkeit – oder wenigstens eine verminderte Schuldfähigkeit – feststellen zu lassen. Zschäpe leide an einer dependenten – also abhängigen – Persönlichkeitsstörung, so Bauers Befund. Er widerspricht damit dem Sachverständigen Henning Saß, der den Prozess seit Mai 2013 beobachtet.

Soweit bekannt, hat Bauer Zschäpe sechs Mal in der Untersuchungshaft besucht und insgesamt zwölf Stunden mit ihr gesprochen. Dabei soll sie körperliche Misshandlungen durch ihren Lebensgefährten im Untergrund, Uwe Böhnhardt, sehr viel stärker thematisiert haben als bisher. Als Zschäpe nach zweieinhalb Prozessjahren Ende 2015 erstmals eine Aussage verlesen ließ, war davon noch keine Rede – obwohl sie damals schon bemüht war, sich als schwache und hörige Frau darzustellen, die von den Morden ihrer beiden Mitbewohner immer erst im Nachhinein erfahren habe und davon abgestoßen gewesen sei. »Die brauchten mich nicht, ich brauchte sie«, hatte sie damals über Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gesagt. Erst in einer der schriftlichen Antworten auf die Fragen von Prozessbeteiligten hatte sie im März 2016 von Schlägen durch Böhnhardt berichtet.

All ihre Aussagen kamen gegen den ausdrücklichen Rat ihrer drei ursprünglichen Pflichtverteidiger zustande, die Zschäpe in den Monaten davor als sehr willensstark erlebt haben dürften. Mehrfach versuchte sie seit dem Sommer 2014, die Anwälte Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm loszuwerden – und das beruht inzwischen auf Gegenseitigkeit. Zschäpe setzte als vierten Pflichtverteidiger Mathias Grasel durch, holte wenig später noch Hermann Borchert hinzu und zeigte im Juli 2015 sogar ihre drei »Altverteidiger« wegen Verletzung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht an. Die Staatsanwaltschaft München wies nach wenigen Tagen die Strafanzeige ab. Weitere Entpflichtungsanträge von Zschäpe folgten.

All das spricht – neben den Aussagen zahlreicher Zeugen, die Zschäpe in verschiedenen Lebensphasen als selbstbewusste Frau schilderten – eher nicht für eine abhängige Persönlichkeitsstörung. Wie wahrscheinlich es ist, dass es in solchen Fällen ausgerechnet in Haft zu Spontanheilungen kommt, muss Prof. Bauer nun vielleicht doch nicht vor Gericht beantworten. Der psychiatrische Sachverständige Saß, der den Prozess von Anfang an beobachtet hatte, hat Zschäpe volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Allerdings war sie nie bereit, mit ihm zu reden. Saß hatte sie auf Grundlage der Zeugenaussagen und Beobachtungen unter anderem als manipulativ beschrieben. Einblicke in die Gedankenstruktur Joachim Bauers konnten Zschäpe oder ihre Anwälte zumindest theoretisch durch dessen Bücher bekommen. Zschäpe dürfte aber schlecht beraten worden sein, sollte sie wirklich eine Unterbringung in der Forensischen Psychiatrie vorziehen. Diese kann ebenfalls Jahrzehnte oder bis zum Tod dauern. Allerdings wird Bauers Befund dem Vernehmen nach von den meisten Prozessbeteiligten kaum ernst genommen.