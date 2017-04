Vergessene Opfer

Im KZ Ravensbrück inhaftierte Frauen leisteten unter extremsten Bedingungen Zwangsarbeit (Foto undatiert) Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1985-0417-15 / CC-BY-SA 3.0

Es ist ein gewagtes, aber um so wichtigeres Unterfangen, ein Buch über eine Opfergruppe zu schreiben, von der es keine Selbstzeugnisse gibt und die bis heute weitgehend ausgegrenzt ist. Das glückt Sylvia Köchl in »›Das Bedürfnis nach gerechter Sühne‹ – Wege von ›Berufsverbrecherinnen‹ in das Konzentrationslager Ravensbrück« durch eine klar positionierte und vielschichtige Herangehensweise.

Angereichert mit zeitgeschichtlichen Hintergrundinformationen zu Faschismus und Nachkriegszeit, stehen im Zentrum des Buchs die Lebensgeschichten von acht Frauen aus Österreich. Sie wurden, mit dem »grünen Winkel« als »Berufsverbrecherinnen« gekennzeichnet, von den Nazis in das Konzentrationslager Ravensbrück verschleppt. Gründe für die Deportation und die lebenslängliche Diffamierung als »kriminell« waren vorherige Verurteilungen für Schwangerschaftsabbrüche oder Diebstahl.

Aufgrund der fehlenden Selbstzeugnisse rekonstruiert Köchl die Lebensgeschichten der Frauen anhand von Strafgerichtsakten. Ein Unterfangen, das besondere Vorsicht und Reflexion voraussetzt, um die Täterperspektive nicht ungebrochen zu übernehmen. Das gelingt Köchl, indem sie ihre eigene Perspektive und Position im Forschungsprozess transparent macht. Sie bricht mit dem Mythos »objektiver« Wissenschaft, indem sie aus der Ich-Perspektive und als politische Akteurin schreibt.

Die vorgestellten Biographien und die Folgen der bis heute andauernden Ausgrenzung und Distanzierung machen das Buch politisch brisant. Dass es kaum Quellen oder Forschung über »Berufsverbrecherinnen« gibt, ist auch mit dem Umgang faschistischer Verfolgung nach 1945 zu erklären. Es ist ein Beleg, dass die deutsche und die österreichische Nachkriegsgesellschaft die faschistische Diffamierung als »Kriminelle« unhinterfragt übernahmen und dies bis heute fortwirkt. Die Angst vor Vorurteilen ließ viele Opfer verstummen und verhinderte eine Organisierung wie etwa bei den politisch Verfolgten nach 1945. Dass »Berufsverbrecherinnen« bis heute nicht als Opfer anerkannt sind, nährt den Mythos, dass es »Kriminelle« gab, die »zu Recht« in Konzentrationslagern waren.

Die von Köchl vorgestellten Frauen wurden nach verbüßter Haft in Konzentrationslager gesperrt. Der dahinterstehende Gedanke einer »vorbeugenden Verbrechensbekämpfung« ist nach wie vor aktuell. Hinter der 1933 mit dem »Gewohnheitsverbrecherbekämpfungsgesetz« eingeführten und in der BRD beibehaltenen Möglichkeit der »Sicherheitsverwahrung« steht das Bild eines »Verbrechers«, der einen natürlichen »Hang zu Straftaten« hat. Wie die von Köchl dargestellten Biographien belegen, wurde nicht das Verbrechen, sondern die mutmaßliche Verbrecherin bestraft. Bis heute werden Menschen auf dieser Grundlage präventiv inhaftiert, und das betrifft, damals wie heute, in erster Linie arme Menschen.

Kontinuitäten finden sich auch beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen wurde im Faschismus verschärft. Das machte es überhaupt erst nötig, die Abbrüche ohne medizinische Ausbildung vorzunehmen. Auch zeigten die Gesetze die bevölkerungspolitische und rassistische Stoßrichtung: Sie galten nur für »Arierinnen«, Abbrüche bei polnischen Frauen wurden »aus volkstumspolitischen Erwägungen« nicht verfolgt. Obgleich Schwangerschaftsabbrüche inzwischen – unter bestimmten Voraussetzungen – möglich sind, bleiben sie heiß umkämpft. Gerade rechte Kreise und Organisationen wie die AfD verknüpfen die Debatten ebenfalls mit rassistischen Argumenten.

Das Buch ist zugleich Plädoyer und Beispiel für eine gelungene feministische Geschichtsschreibung, die Forschung mit politischer Intervention verbindet. Sylvia Köchl rückt nicht nur eine Opfergruppe ins Zentrum, die bis heute aus dem Gedenken ausgeschlossen wird. Sie verweist auf die Folgen der Nicht-Anerkennung als Opfergruppe und fordert politische Konsequenzen.