Kampf ums Pausenbrot: Ein Schulkind wird attackiert: »Die Vögel« Foto: ZDF/Ub Iwerks

Re: Heilung unbezahlbar

Griechenlands krankes Gesundheitssystem

Heute Probleme, große und kleine und aberwitzige. Drei Millionen Griechen sind nicht (mehr) krankenversichert. Tausende medizinische Fachkräfte haben das Land verlassen, die Ausgaben der Regierung für Gesundheit wurden seit der EU-Zwangsverwaltung halbiert. Ein Lichtblick für die Menschen ohne Versicherungsschutz sind die Sozialkliniken des Landes. Eine davon ist das Ellinikó im gleichnamigen Athener Stadtteil – für viele Patienten die letzte Anlaufstelle.

Arte, 19.45

Die Vögel

Wieder ganz andere Sorgen hier: Mit dem Angriff einer Seemöwe auf Melanie, einer Besucherin aus San Francisco, beginnt eine Serie immer schlimmer werdender Attacken von Vögeln auf die Bewohner eines kalifornischen Küstenstädtchens. USA 1963. Regie: Alfred Hitchcock.

3sat, 20.15

Betrifft

Der Fall Buback: Die offenen Wunden des RAF-Terrors

Die Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zweier seiner Begleiter am 7. April 1977 war der Beginn eines Jahres, wie es die BRD bis dahin noch nicht erlebt hatte. Es folgten das Attentat auf Jürgen Ponto, die Entführung und Tötung Hanns Martin Schleyers, die Kaperung einer Lufthansa-Maschine und der Tod von Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe. D 2017. 1980 schlugen die Nazis dann beim Oktoberfestattentat zurück. Der Verfassungsschutz mauert bis heute. Warum wohl?

SWR, 20.15

Der Fall Gorch Fock

Die Geschichte der Jenny Böken

Die Dokumentation erzählt vom Schicksal der jungen Kadettin Jenny Böken und ihrer Familie, die nahezu zerbrach, nachdem Jenny in der Nacht vom 3. zum 4. September 2008 unerklärlicherweise über Bord ging und in der Nordsee ertrank. Wie ging die Familie mit dem Verlust um? Warum gab sich die Marine so zugeknöpft? Was geschah damals in den Wassern vor Norderney auf der Gorch Fock? Vorher TV-Film zum Thema.

Das Erste, 21.45

ZDF-Zoom

In den Fängen der Abzocker

Schlimm: Deutsche Anleger verlieren jedes Jahr Milliarden bei unseriösen Finanzgeschäften. Wenn sie ihre Kohle einfach dahin geben würden, wo Not ist, bekämen sie wenigstens ein Lächeln zurück.

ZDF, 22.45