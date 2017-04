Rotlicht: Esperanto

Seit 1994 werden die Oster- und Weihnachtsgrüße des Papstes auch auf Esperanto gesprochen – Esperanto-Anhänger auf dem Petersplatz in Rom, 25.12.2010 Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Esperanto ist eine künstlich geschaffene sogenannte Plansprache, die in keinem Staat als Amtssprache anerkannt ist. Sie wurde am 26. Juli 1887 von dem polnischen Augenarzt Ludwik Lejzer Zamenhof (1859–1917) begründet und bekam aufgrund von Zamenhofs Pseudonym »Doktor Hoffender« (»Doktoro Esperanto«) den Namen Esperanto. Esperanto ist bis heute die am weitesten verbreitete internationale Sprache.

Ludwik Zamenhof wuchs in Bialystok auf, einer heute im östlichen Polen, damals zum Russischen Reich gehörenden multiethnischen Stadt, in der neben Jiddisch und Polnisch auch Russisch, Deutsch und Weißrussisch gesprochen wurde. Schon früh interessierte er sich für Fremdsprachen und hegte den Wunsch nach einer internationalen Sprache. Zamenhofs Geburtstag am 15. Dezember 1859 wird weltweit von den Esperantisten als Zamenhof-Tag gefeiert.

Der Sprachbegründer setzte sich für das neue Idiom mehrere Ziele. Esperanto sollte leichtverständlich und für jeden erlernbar sein, um so als Mittel der internationalen Kommunikation dienen zu können. Dabei sollte die Sprache nicht nur im äußersten Notfall, sondern auch im Alltag gebraucht werden.

1898 wurde eine französische Esperanto-Gesellschaft gegründet, die später zum ersten Esperanto-Landesverband wurde. Bald folgten weitere nationale Verbände, 1906 der Deutsche Esperanto-Bund. 1908 gründete sich, nachdem drei Jahre zuvor ein erster Esperanto-Weltkongress getagt hatte, in der Schweiz der Esperanto-Weltbund. Der »Universala Esperanto-Asocio« (UEA) genannte Zusammenschluss ist die größte Organisation der Esperantisten und hat heute seinen Sitz in Rotterdam. Versuche, in einem Teil Belgiens einen Esperanto-Staat mit dem Namen Amikejo zu gründen, scheiterten.

Früh setzten Übersetzungen in die neue Sprache ein. Schon Zamenhof präsentierte in seiner ersten Broschüre Gedichte von Heinrich Heine und das »Vaterunser« auf Esperanto. Als erster ausschließlich in der Plansprache verfasster Roman gilt »Kastelo de Prelongo« (»Schloss Prelongo«) von Henri Vallienne aus dem Jahr 1907.

Heute gibt es auf allen Kontinenten Verbände oder Ortsgruppen der Esperantisten. Im August 2016 gab die UEA die Zahl der Muttersprachler mit 1.000 an. Die Angaben, wie viele Menschen Esperanto sprechen, weichen stark voneinander ab. Je nach Beherrschung und Niveau wird von 100.000 bis zu zehn Millionen Sprechern ausgegangen. 2.000 von ihnen sollen in Deutschland leben.

Im Schulunterricht konnte sich die Sprache nicht durchsetzen. Zwar empfahl die UNESCO 1985 Esperanto für den Unterricht, gelehrt wurde es aber kaum. Eine Ausnahme bildeten in diesem Zusammenhang die sozialistischen Länder, wo Esperanto zeitweise in den Schulen und Hochschulen unterrichtet wurde.

Von Beginn an stand das neue Idiom auch in der Kritik. So wurde argumentiert, dass es keiner neuen internationalen Sprache bedürfe, weil mit Englisch bereits eine solche existiere, die sich zudem leichter deklinieren lasse. Dass das Erlernen von Esperanto aber leichter als das anderer Sprachen ist, bleibt unbestritten. Nach einer Studie des Instituts für kybernetische Pädagogik der Universität Paderborn, die die benötigte Zeit von mehreren Gruppen französischer Schüler beim Erwerb verschiedener Sprachen verglich, betrug die Dauer für das Erlernen von Deutsch circa 2.000 Stunden, bei Englisch waren es 1.500 Stunden und bei Esperanto lediglich 150.

Als internationale Sprache ist Esperanto heute längst von anderen Sprachen abgelöst worden, etwa den vor allem unter Jugendlichen beliebten sogenannten Emoji, Bildschriftzeichen, die per SMS oder Messengerdiensten verschickt werden können. Zwar bleiben hier Missverständnisse aufgrund verschiedener kultureller Codes nicht aus. Die kleinen Zeichen sind dennoch auf dem Vormarsch. Sogar der erste Roman, Herman Melvilles »Moby Dick«, ist unter dem Titel »Emoji Dick« bereits auf Emoji erschienen.