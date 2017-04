Ein lustiges Dorf voller Angst

»Eine Gemeinschaft, deren Sinnesfreude untrennbar mit Angst und Ausgrenzung einhergeht« Foto: Monika Rittershaus

Die beiden bekannten großformatigen Opern von Modest Mussorgski, »Boris Godunow« und »Chowanschtschina«, haben Stoffe aus der russischen Geschichte zum Thema. Weniger häufig ist »Der Jahrmarkt von Sorotschinzi« auf der Bühne zu sehen. Der Grund ist weniger, dass dieses Werk bei Mussorgskis Tod nicht fertig war – es gibt mittlerweile mehrere Komplettierungen –, vielmehr steht das Werk noch mehr als Mussorgskis andere Kompositionen zwischen allen geläufigen Einordnungen.

Oberflächlich betrachtet, handelt es sich um eine komische Oper, mit Jahrmarktstrubel, lustigem Personal aus dem Dorf und einer bösen Stiefmutter, die eine Liebesheirat ihrer Stieftochter im ersten Akt noch verhindern kann und im dritten überlistet wird. Im Mittelakt verfolgt sie eigene Interessen: Das groteske Rendezvous mit ihrem Geliebten, dem Sohn des Popen, ist durchaus vergnüglich; burlesker ist noch, wie sie ihn versteckt, als der ewig besoffene Ehemann und bald das halbe Dorf in ihre Küche kommen.

Doch ist das Werk gleichzeitig weniger und mehr als ein Stück Boulevardtheater mit Musik. Auch in seinen Geschichtsopern bringt Mussorgski eher ein episches Nacheinander auf die Bühne als dass er Handlungsstränge dramatisch verknüpfen würde. Im »Jahrmarkt« ist diese Gleichgültigkeit auf die Spitze getrieben. Zu Beginn werden die Konflikte äußerst nachlässig vorgestellt. Doch nicht einmal diese kümmerlichen Ansätze entwickelt der Komponist konsequent. Die Komödienheirat am Ende gelingt eher zufällig (weil die Stiefmutter einmal nicht aufpasst), die Geschichte mit deren Liebhaber wird gar nicht weitergeführt: Es genügt als Effekt, dass der am Ende des zweiten Akts von den Dorfbewohnern für den Teufel gehalten wird.

In solchen Szenen, so turbulent sie auch sind, wird die komische Oper ernst. Die Lustigkeit der Dorfleute, ohnehin meist durch ein Zuviel an Schnaps befördert, droht stets in Panik umzuschlagen. Zentral ist die Erzählung vom Teufel, der, irgendeines Vergehens wegen, aus der Hölle verbannt wurde und sich insofern an die lokalen Sitten anpasste, als er seinen Besitz versoff. Zuletzt brachte er seinen Mantel als Pfand zu einem Wirt; der Wirt verkaufte seinerseits den Mantel, bevor das Jahr um war, das der Teufel Zeit hatte, das Geld zu besorgen. Und nun kommt – behauptet die Legende – der Teufel jedes Jahr in das Dorf, um seinen Mantel zurückzufordern.

Das ist für die meisten Figuren kein Märchen, sondern Realität; dass der Teufel als Schwein auftritt, um den vermutlich jüdischen Pfandleiher umso mehr zu peinigen, ist rassistisches Detail und lässt die Dorfgemeinschaft im Ungewissen, ob sie sich mit dem Teufel identifizieren oder als dessen Opfer fühlen soll. Dass nur ein als »Zigeuner« vorgestellter Mann auf dem Jahrmarkt die Geschichte erzählen kann, ohne selbst der Angst zu verfallen, zeigt dessen Überlegenheit und zugleich, wie er unter den Abergläubischen auf ein Dasein als Außenseiter festgelegt ist.

Mussorgski bringt eine Gemeinschaft auf die Bühne, deren Sinnesfreude untrennbar mit Angst und Ausgrenzung einhergeht; all die folkloristischen Lieder und Tänze können stets in Trauer und Todesgedanken umschlagen. Für die Opernregie stellen sich hier erhebliche Probleme. Es gibt keinen dramatischen Spannungsbogen, der den Verlauf trägt – doch bliebe es unter Niveau, lediglich Stimmungen nachzuzeichnen. Die Inszenierung von Barrie Kosky, die am Sonntag an der Komischen Oper Berlin Premiere hatte, scheitert auf respektable Weise.

Zum Glück verzichtet er auf politische Aktualisierungen. Das Motiv des Teufels als Schwein wird zwar deutlich, aber Kosky inszeniert kein KZ. Mussorgski hat als russischer Komponist aufgegriffen, was zu seiner Zeit »kleinrussisch« hieß und heute als ukrainisch gilt, und zwar auf der Ebene von Sprache wie der Volksmusik. Dennoch muss man keine Lugansker Kämpfe in der Oper sehen. Kosky bezieht sich aufs Werk, auf die darin enthaltenen Spannungsfelder, und er nimmt die Figuren ernst.

Die besten Szenen gelingen ihm denn auch da, wo er wenige Personen zu führen hat – vor allem im Mittelakt mit der komisch liebenden Stiefmutter. Die umfangreichen Chorszenen wirken dagegen häufig unübersichtlich, als massiges Gewusel. Das ist beim Jahrmarkt so, wo zu viele Leute irgendwas tun; das gilt aber auch für den Traum des unglücklichen Liebhabers zu Beginn des 3. Akts. Die Teufelsorgie, die da auf die Szene kommt, bleibt bei allem Aufwand bedenklich brav, mit einem Höllenpersonal, das sich einer disziplinierten Gruppenchoreographie unterwirft.

Die allzu knappe Auflösung durch andere Musikstücke – aus Mussorgskis »Liedern und Tänzen des Todes« – zu erweitern, hebt die Problematik des Werks noch hervor, statt sie zu überdecken. Chor und Solisten betonten, vom idiomatisch klaren Orchester unterstützt, das charakteristisch Melodische, was den »Jahrmarkt« an die Geschichtsopern annäherte. Sehr russisch, und sei es kleinrussisch, klang das Gesungene dabei nicht. Mit ihren Stärken und Schwächen ist die Aufführung immerhin eine Gelegenheit, ein ungewöhnliches und selten zu hörendes Werk mit seinen Stärken und Schwächen kennenzulernen.