Nein zur Nische

»Subkultur findet in der Nische statt, die Gegenkultur greift an« Foto: M&R

Mit der neuen Ausgabe ist Melodie & Rhythmus keine Musikzeitschrift mehr, sondern ein »Magazin für Gegenkultur«. Das ist eine »immense Herausforderung«, schreibt die Chefredakteurin Susann Witt-Stahl im Editorial, »denn die Lage ist denkbar ungünstig: Die antikapitalistische Linke, erst recht die revolutionären Bewegungen sind sehr geschwächt, wenn nicht zerschlagen«. Ausserdem forciert der Neoliberalismus die »Integration und (Zwangs-)Rekrutierung oppostioneller Kräfte durch Ausbeutung und Vereinnahmung ihrer Kunst, Kultur und Werte«.

Wie soll die antikapitalistische Linke in dieser Situation verfahren? Im ersten Heft der neuen M & R werden Eckpunkte formuliert. Moshe Zuckermann unterscheidet grundsätzlich zwischen Subkultur und Gegenkultur. Die Subkultur findet in der Nische statt, die Gegenkultur greift an. Zuckermann zitiert Walter Benjamin, nach dem es der historische Materialist als seine Aufgabe betrachte, »die Geschichte gegen den Strich zu bürsten«. Gut, darauf können sich viele Linksintellektuelle noch einigen. Aber das ist ja auch nur der Ausgangspunkt, von da an wird es schwierig. Für Zuckermann soll nämlich die »kulturelle Fundamentalopposition auch das Repressive des Bestehenden mitreflektieren«. Wenn man Kunst macht, dann sollte die idealerweise »stets auf das Neue, das künftig Kommende« hinweisen. Das sei das Prinzip der »Formüberbietung«.

Aber das ist noch nicht das Schwierigste. Zumal es in der Geschichte der Avantgarden im 20. Jahrhundert schon jede Menge solche Versuche gegeben hat: in der Musik (meistens war es E-Musik), in der bildenden Kunst, im Film und in der Literatur. Je größer oder wilder oder entschlossener der Bruch mit dem Mainstream, desto weiter haben sich diese Avantgarden vom Publikum entfernt, konstatiert Zuckermann. So wie in der vielleicht berühmtesten Zeichnung von F. K. Waechter auf einer Bergspitze eine Wildgans einen Kopfstand in einem zugeschnürten Schuh wagt und dabei denkt: »Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein«. Oder wie es der Kleinverlegerveteran Peter Engstler in dieser M & R formuliert: »Die Autoren sind ja noch vorhanden. Das Problem ist die fehlende Leserschaft.« In der Waechter-Zeichnung steht aber, anders als von der Wildgans angenommen, am Fuße des Berges doch ein Schwein, das zuguckt. Es sagt: »Toll«.

Tatsächlich ist die Rezeption das größte Problem der Gegenkultur. Für Zuckermann besteht es darin, »die höhere Kunst zu gestalten, dass sie den Massen näher kommt und man dennoch mit gutem Gewissen behaupten kann, sie sei eine höhere«. Damit hat der israelische Historiker das Gründungsmanifest für die neue M & R verfasst, mit allen Verzwicktheiten. Einen solchen Anspruch überhaupt auf der Pfanne zu haben ist das Beste an dieser Zeitschrift. Da ja ansonsten das »Ideologische«, also die Präzisierung historischer und ökonomischer Rahmenbedingungen, als museal gewordener Nonsens gilt. Wenn immer schon gleich nach »pragmatischen Lösungen« gerufen wird.

Was Gegenkultur sein könnte, wird von der M & R nur angedeutet, ist aber nicht so überraschend. Die Verhältnisse sind es ja ebenso wenig. Da gibt es Konstantin Wecker und die Sleaford Mods (auf jeden Fall noch zu viel Popmusik), Fotos aus Gaza und dem Westjordanland und einen Rückblick auf die Kampagne gegen Peter Handke, dem 2006 der Heinrich Heine-Preis der Stadt Düsseldorf missgönnt wurde, weil er zu deutlich den NATO-Krieg gegen Jugoslawien abgelehnt und auch noch die Beerdigung von Slobodan Milosevic besucht hatte. Sabine Kebir würdigt Antonio Gramsci, Susann Witt-Stahl kritisiert den Vice-Media-Konzern für das »Verramschen welthistorischer Katastrophen«, Bert Papenfuß wird zum »Magnetband«-Untergrund der DDR interviewt und Sahra Wagenknecht als »Special Guest Rezensent« zum Kinofilm »Der junge Karl Marx«. Peter Konwitschny, bis 2011 Chefregisseur der Oper Leipzig, gelobt, eine Arbeit zu leisten zu wollen, die »Wahrheiten über die menschliche Existenz (…) über den Designwert, den Schock über das Haha-Erlebnis stellt«.