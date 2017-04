Wahrscheinlichkeiten

Foto: Olivier Hoslet/EPA/dpa

Gegenwärtig sieht es so aus, als werde bei der Bundestagswahl am 24. September darüber entschieden, ob die nächste große Koali­tion von Angela Merkel oder Martin Schulz geführt wird. Letzteres wäre möglich, wenn die SPD mehr Sitze erhält als die Union. Völlig ausgeschlossen ist das nicht, denn die Kanzlerin hat erkennbar keine große Lust mehr, und das liegt nicht nur an Seehofer. Gut möglich, dass es ihr schon morgens beim Zähneputzen speiübel wird, wenn sie an die CDU denkt, deren Vorsitzende sie immer noch ist. Sie setzt auf Innovation. Das ist, wie fast alles, was sie sagt, in sich schlüssig, wenngleich nur im marktliberalen Sinn: Solange Deutschland aufgrund seiner hohen Produktivität Exportweltmeister ist, bleibt auch für die hiesigen Abgehängten mehr übrig als für ihre Leidensgenoss(inn) en in den niederkonkurrierten Ländern. Doch Innovation ist eine Sache der Ingenieure und Chemiker, nicht der Politiker, auch wenn Frau Merkel in ihrem besseren Leben Physikerin war.

Dass am Ende wieder eine große Koalition steht, ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Kommt die AfD nicht in den Bundestag und die FDP wieder rein, sieht es schon wieder anders aus. Immerhin mag auch ohne diese Variante – je nach Entwicklung der Verhältnisse bis September – die eine oder andere Kombination denkbar sein: Schwarz-Grün-Gelb, Ampel, Rot-Rot-Grün. Aber da müsste sich noch viel ändern.

Also muss Schulz sich als fast einzige Option auf eine große Koalition einlassen. Die FDP schließt eine Ampel zunächst wohl nur für Nordrhein-Westfalen aus. Als Wahlkampfziel für Schulz taugt ein Bündnis mit ihr nicht viel: Seine Kampagne für soziale Gerechtigkeit litte daran Schaden. Hat er die Wahl zwischen Rot-Rot-Grün und Großer Koalition mit ihm als Kanzler, wird er einer Regierung zusammen mit der CDU den Vorzug geben. Aber das darf er nicht sagen. Ein Kampf für die Fortsetzung von Rot-Schwarz triebe die SPD-Wähler(innen) wieder hinter den Ofen zurück.

Die Linkspartei tut so, als könne sie in eine Bundesregierung gebeten werden und Bedingungen stellen. Mit der Wahrheit, dass sie unter allen Umständen mitmachen würde, kann sie ebenso wenig Wahlkampf führen wie die SPD für die Schwarz-Rot. Wird sie nach dem 24. September nicht gefragt, ist dies lebensrettend für sie. Tritt sie in die Regierung ein, wird sie einen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem steht, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Eine Antwort auf die Frage der militärischen Auslandseinsätze würde sie vielleicht gern zugunsten künftiger Einzelfallprüfungen hinausschieben, aber da macht die NATO nicht mit und also auch nicht Schulz.

Gibt es denn gar nichts, worauf man sich freuen kann? Vielleicht doch: Gesine Lötzsch dürfte ihr Direktmandat verteidigen können. Das ist hoffentlich wahrscheinlich. Lieber Gott: Lass’ es sicher sein!