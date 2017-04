»Erdogan hat Vorkehrungen getroffen«

Foto: Gregor Fischer/dpa

Die Macht hat ihn vergiftet«, »Ich bin gegen ein Regime von Diktatoren«: So lauten Begründungen auf der Internetseite www.say-no.net, warum Türken beim Referendum nein zur Erdogan-Verfassung sagen sollten. Was versprechen Sie sich von der Seite?

In Europa lebende türkische Staatsbürger können bis 9. April ihre Stimme abgeben, um den weiteren Machtausbau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogans zu verhindern. In der Türkei findet das Referendum am 16. April statt. Unsere Internetseite hat das Ziel, Leute mit Zivilcourage zu motivieren, ihre Argumente mit ihrem Foto öffentlich zu machen und zu erklären, warum sie gegen den Präsidenten sind. Ich hatte linke Organisationen gebeten mitzumachen – und hatte mir nie vorstellen können, dass selbst sie oder Sozialdemokraten ob des der Einschüchterung durch Entlassungen, Enteignungen, Festnahmen und anderem Staatsterror in der Türkei verstummen.

Passiert genau das jetzt?

Selbst in Putschzeiten stand die freie Meinungsäußerung nie in Frage. Unsere Seite haben mehr als 20.000 Menschen angeklickt, doch nur 35 trauen sich, sich zu äußern. Erdogan hat es geschafft, Menschen in Angst vor seiner Aggression zu versetzen.

Und das in der Bundesrepublik.

Nachdem die Seite fertig war, hatte ich 30 Leute zur Cocktailparty eingeladen – nur zwei davon hatten gewagt, sich aktiv zu beteiligen. Ein Kurde sagte, er wolle seine Familie in der Türkei besuchen und befürchte nach einer solchen Äußerung, gleich an der Grenze festgenommen zu werden. Ein Mann aus dem Vorstand eines alevitischen Vereins, den ich zu überzeugen hoffte, damit andere Mitglieder nachziehen, hat aus gleichem Grund abgesagt. Ein Linker, der seit Jahren nicht mehr in der Türkei war, wollte sich nicht äußern, da er beim Konsulat eine Angelegenheit zu erledigen habe; etc.

Was könnte sich nach dem Referendum ändern, je nachdem, ob es für oder gegen Erdogan ausgeht?

Nicht viel. Bekommt Erdogan ein Ja von der Mehrheit, wird er weitermachen wie bisher, sein diktatorisches Vorgehen nur international besser legitimieren können. Überwiegt beim Referendum das Nein, wäre es seine zweite große Niederlage. Die erste hat er bei der Wahl im Juni 2015 erlitten, als die HDP (die prokurdische Demokratische Partei der Völker, jW) mehr als 13 Prozent erhielt und er die absolute Mehrheit verfehlte.

Laut Umfragen kann es knapp werden.

Die AKP-Regierung wird tricksen: Die Stimmzettel müssen gestempelt werden. Der Kreis für das Ja ist weiß, für das Nein dunkel. In letzterem könnte der Stempel schwer erkennbar sein, die Stimme als ungültig bewertet werden. Erdogan hat Vorkehrungen getroffen.

Kann Ihre Seite etwas bewirken?

Wir hatten gehofft, so viele zum Mitmachen zu bewegen, dass es unmöglich wird, auf jeden Widerspruch mit Repression zu reagieren. Erdogan kann nicht die ganze Bevölkerung verhaften. Leider aber unterstützen ihn etwa 50 Prozent – mitunter sehr wohl wissend, dass er die Terrormiliz »Islamischer Staat« fördert, statt zu bekämpfen. Von türkischen Medien veröffentlichte Umfragen besagen: Acht Prozent der Bevölkerung sympathisieren mit dem IS.

Wie schätzen Sie die deutsche Politik angesichts von Erdogans diktatorischem Vorgehen gegen Oppositionelle ein? Wie wirkt es auf Sie, wenn die BRD-Regierung, genau wie der Bundesnachrichtendienst, Gülen-Anhänger pauschal für unschuldig – die der PKK aber für terroristisch erklärt?

Auf Dauer wird auch die deutsche Bundesregierung die PKK von der Verbotsliste streichen und anerkennen müssen, dass sie als einzige Kraft dem IS entschlossen entgegenwirkt. Selbst die Amerikaner mussten das einsehen. Was die Gülen-Bewegung angeht: Ich kenne niemanden, der sich zu ihr öffentlich bekennt oder irgend etwas dazu äußert. Sie hat keinen politischen Einfluss, bewegt nichts, ist in den Untergrund verschwunden. Warum sollte der BND sie also nicht stützen? Die PKK dagegen hat Millionen Anhänger; in der Bundesrepublik mindestens 500.000.