Protest gegen Vucic

Viel Lärm um nichts? Eine traditionelle Blaskapelle spielt bei der Wahlparty von Aleksandar Vucic (Belgrad, 2.4.2017) Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Mehrere tausend vor allem junge Menschen haben am Montag abend in Serbien gegen die Wahl von Premier Aleksandar Vucic zum Präsidenten des Landes protestiert. In Belgrad versammelten sich laut der Zeitung Danas zuerst ein paar hundert Demonstranten vor dem Parlament. Anschließend wuchs die Versammlung auf mehr als 10.000 Teilnehmer an, die durch das Stadtzentrum zogen.

Auch in Novi Sad und in Nis folgten einige tausend Studenten und Schüler dem über das Internet verbreiteten Aufruf. Wer diesen ins Netz gestellt hat, ist unklar. Doch konnten die Parole »Gegen die Diktatur« sowie die Hoffnung, dass die Proteste »die erste Schlacht im Krieg für eine bessere Zukunft« sind, zumindest unter den jungen Serben mobilisieren. Für die kommenden Tage sind neue Kundgebungen angekündigt.

Vucic erklärte am Rande eines Wirtschaftstreffens im bosnischen Mostar, die Proteste seien in Ordnung, solange sie gewaltlos blieben. Gleichzeitig warf er den Teilnehmern vor, Zeit zum Demonstrieren zu haben, aber – im Gegensatz zu ihm selbst und seiner Regierung – nicht zu arbeiten.

Die Kundgebungen verliefen zumeist friedlich. In Belgrad wurden Polizisten, die in Ketten vor der Skupstina aufzogen, mit Flaschen, Bananen und Eiern beworfen. Laut der serbischen Ausgabe des US-Portals Vice sollen zudem Steine gegen den staatlichen Rundfunk geflogen sein. Parteisymbole waren auf den Demonstrationen nicht zu sehen.

Am Abend schlossen sich in der serbischen Hauptstadt auch Fußballfans dem Protest an, bengalische Feuer wurden entzündet. Es scheint, dass diejenigen Gruppen, mit denen sich Vucic in den vergangenen Jahren angelegt hatte, die Möglichkeit nutzen, ihren Unmut auf die Straße zu tragen. Vor allem weil viele Medien wegen direkten Drucks oder aus vorauseilendem Gehorsam kaum noch über Kritik an der Regierung berichten.

Der ins höchste Staatsamt gewählte Aleksandar Vucic wurde von den Demonstranten zum Rücktritt aufgefordert. Er wurde zudem immer wieder als »Dieb« beschimpft, auch deftigere Ausdrücke fanden sich in Medienberichten über Montag abend. Dem scheidenden Premier wird vorgeworfen, die Wahl am Sonntag »gestohlen« zu haben. In dem bereits am Sonntag auf Facebook veröffentlichen Aufruf heißt es: »Es ist Zeit, dass wir das Internet für das nutzen, was sonst nicht in diesem Land möglich ist.« Neben freien Wahlen gehöre dazu »das reale Gefühl, dass wir etwas verändern können«.

Vor allem junge Menschen sehen in Serbien keine Perspektive. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, wer kann, verlässt das Land in Richtung Westen. Da helfen auch keine patriotischen Durchhalteparolen, dass die Zukunft besser werden wird. Vor allem wenn selbst der öffentliche Dienst keine Beschäftigungschancen mehr bietet, nachdem dieser von Vucic zusammengestrichen wurde und die wenigen freien Stellen nur noch an Träger des richtigen Parteibuches vergeben werden.

Am Sonntag hatte Vucic die Präsidentschaftswahl bereits in der ersten Runde mit einer absoluten Mehrheit von 55 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Er konnte damit seine Machtposition sowohl in der regierenden Fortschrittspartei (SNS) sowie gegenüber seinen ausländischen Partnern stärken.

In der SNS, die viele Bereiche des öffentlichen und politischen Leben kontrolliert, gelang es Vucic, seinen ehemaligen Verbündeten und Vorgänger als Staatsoberhaupt, Tomislav Nikolic, aus dem Rennen um die Präsidentschaft zu drängen.

Für den Westen bedeutet der Wahlausgang trotz der immer wieder aufkommenden Spannungen mit den Nachbarländern, dass die »euroatlantische Integration« der ehemaligen jugoslawischen Republik fortgesetzt wird. Gleichzeitig versucht Vucic mit einer Art Pendelpolitik sowohl gute Beziehungen zu Russland, der EU bzw. den USA sowie zu China zu unterhalten.

Dies hat der Regierungschef, wie die Belgrader Zeitung Vecernje Novosti berichtete, am Wahlabend erneut unterstrichen. Die Mehrheit habe mit ihrer Stimmabgabe »gezeigt, dass sie für Reformen und deren Fortsetzung, den europäischen Weg sowie freundliche Beziehungen mit China und Russland« sei.

Doch an der ökonomischen Realität kann auch Vucics Rhetorik nichts ändern. Die Wirtschaft des Landes ist vor allem an den EU-Staaten ausgerichtet, weswegen Belgrad – vor allem das serbische Kapital – eine Mitgliedschaft in Europäischen Union anstrebt. Für die dafür benötigten »Strukturanpassungen« sind bis auf weiteres Vucic und seine Partei zuständig.