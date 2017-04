Wunderbare Freundschaft

Donald Trump begrüßt seinen ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah Al-Sisi im ­Weißen Haus (Washington, 3.4.2017) Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Am Montag war der ägyptische Präsident, General Abdel Fattah Al-Sisi, zu Gast im Weißen Haus. Am heutigen Mittwoch soll Jordaniens König Abdullah II. bin Al-Hussein folgen. Ende des Monats oder Anfang Mai wird der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, in Washington erwartet. Seine reguläre Amtszeit ist schon seit Januar 2009 abgelaufen. Ein Termin für die überfällige Neuwahl ist nicht in Sicht. Wie unter dem israelischen Besatzungsregime im Westjordan­land freie Wahlen stattfinden könnten, ist zumindest gegenwärtig nicht vorstellbar.

Für Sisi war es der erste Staatsbesuch in den USA, seit er sich im Juli 2013 an die Spitze des putschenden Militärs stellte, die gesamte Opposition verbot und sich Ende Mai 2014 zum Präsidenten wählen ließ. Bei einer Pressekonferenz mit Trump machte der General darauf aufmerksam, dass der letzte offizielle USA-Besuch eines ägyptischen Staatsoberhaupts im Jahre 2009 stattgefunden hatte.

Trump und Sisi hatten sich schon im September 2016 während des Wahlkampfs in New York getroffen und so viel Gefallen aneinander gefunden, dass sie länger als vorgesehen miteinander geplaudert hatten. Trump, dessen Vorliebe für starke Männer, die mit harter Hand regieren, bekannt ist, bezeichnete den ägyptischen Putschführer damals als »phantastischen Burschen«. »Er übernahm die Kontrolle über Ägypten, und er brachte es wirklich unter Kontrolle.«

Militärhilfe für Kairo

Auch zu Beginn der Pressekonferenz am Montag bekräftigte Trump erneut, dass Sisi »in einer sehr schwierigen Situation einen phantastischen Job gemacht« habe. Zu diesem Job gehört, dass es in Ägypten nach internationalen Schätzungen etwa 40.000 politische Gefangene gibt, dass in Massenprozessen mehrere tausend Todesurteile gegen Anhänger der Opposition verhängt wurden und dass zumindest in den ersten Monaten nach dem Putsch zur Auflösung von Demonstrationen regelmäßig Schusswaffen eingesetzt wurden. Allein beim Angriff der Sicherheitskräfte auf ein friedliches Sit-In gegen die Absetzung des gewählten Präsidenten Mohammed Mursi wurden am 14. August 2013 in Kairo mehr als 800 Menschen getötet.

Schon unter Trumps Vorgänger Barack Obama waren die kritischen Bemerkungen über Menschenrechtsverletzungen in Ägypten zu bloßen Pflichtübungen geworden. Im März 2015 wurde der nach dem Putsch verhängte Lieferstopp für einige US-amerikanische Waffensysteme, darunter das Kampfflugzeug »F-16« und die zur Schiffsbekämpfung dienenden »Harpoon«-Raketen, aufgehoben. Seit diesem Zeitpunkt erhielt Ägypten aus Washington auch wieder in voller Höhe die jährliche Militärhilfe von 1,3 Milliarden US-Dollar, die zweithöchste nach Israel.

Unter Trump ist hinzugekommen, dass Sisi jetzt – wie schon am Freitag aus dem Weißen Haus bekannt geworden war – ein ausdrückliches Versprechen hat, dass die US-Regierung zumindest öffentlich keine kritischen Bemerkungen zu den Verhältnissen in Ägypten machen wird. Bereits am vorigen Mittwoch war gemeldet worden, dass auf Anweisung von Außenminister Rex Tillerson die Waffenverkäufe an das Königreich Bahrain nicht mehr mit menschenrechtlichen Forderungen verknüpft werden sollen. Das völlig von Saudi-Arabien abhängige sunnitische Regime der Insel bekämpft die schiitische Mehrheit seiner Untertanen mit brutaler Repression.

Menschenrechte kein Thema

Tillerson hat darüber hinaus deutlich gemacht, dass die Menschenrechte, früher ein Propaganda-Hit der USA, für die Trump-Administration nur noch in wenigen Einzelfällen – hauptsächlich gegenüber Iran und der Demokratischen Volksrepublik Korea – eine taktische Rolle spielen: Der Vorstellung des alljährlichen Berichts des State Department zur internationalen Menschenrechtslage im März, normalerweise ein großes Ereignis, war der Außenminister im Gegensatz zu seinen Vorgängern demonstrativ ferngeblieben.

Nach übereinstimmenden israelischen und arabischen Medienberichten will Trump möglichst bald, vielleicht schon im Sommer, in den USA einen »Friedensgipfel« arrangieren, an dem zum ersten Mal neben den arabischen Staaten des Nahen Ostens auch Israel teilnehmen soll. Vorgeschobener Zweck wäre, die »Friedensgespräche« zwischen Israel und den Palästinensern, die offiziell seit 2014 unterbrochen sind, »wieder zu beleben«. Da es zum Thema keine neuen Ideen gibt und die israelische Haltung sich seither nur noch verhärtet hat, ist das ein aussichtsloses Projekt.

Trumps eigentliche Absicht ist es, Israel und die totalitär regierten Staaten der Region zu einer Allianz gegen den als gemeinsamen Gegner wahrgenommenen Iran zusammenzuführen. Um die Möglichkeiten einer solchen Kriegskoalition zu sondieren, nahm Jason Greenblatt, Trumps »Sondervertreter für internationale Verhandlungen«, in der vorigen Woche am mehrtägigen Gipfeltreffen der Arabischen Liga in der jordanischen Hauptstadt Amman teil. Am Rande führte er Gespräche mit den Außenministern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Ägyptens, Jordaniens und Tunesiens. Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch Außenminister Tillerson, weil er als ehemaliger Chef des Ölkonzerns Exxon mit vielen Politikern und Geschäftsleuten der Arabischen Halbinsel gut bekannt ist.