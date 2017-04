Dominanz durch Dusel

Statistische Anomalie: Roger Federer holt das »Sunshine Double« Foto: USA Today Sports

Nach den Miami Open (21. 3. bis 2. 4.) ist das erste Quartal der Tennissaison abgeschlossen. Und die narrativen Bögen der ersten Wochen wurden in Florida noch einmal bekräftigt. Am wichtigsten dabei die Unbesiegbarkeit des bald 36jährigen Roger Federer. Aus einer nostalgischen Federer-Renaissance ist überraschend schnell die totale Dominanz geworden. Des Schweizers 6:3-6:4-Erfolg gegen Rafael Nadal im Finale von Miami am Sonntag war das Ausrufezeichen eines bisher beinahe perfekten Saisonverlaufs.

Federers Matchbilanz in diesem Jahr ist mit 19:1 beeindruckend. Seine einzige Niederlage unterlief ihm Mitte Februar im Achtelfinale des ATP-500-Turnier in Dubai gegen den zu diesem Zeitpunkt 116. der Weltrangliste Jewgeni Donskoi mit 6:3, 6:7, 6:7. Bemerkenswerterweise hatte Federer selbst bei dieser Niederlage Matchball. Von diesem Ausrutscher abgesehen, ist seine Weste lupenrein.

Dem Sieg bei den Australian Open (AO) ließ er nun das »Sun­shine Doub le« folgen, den Gewinn der beiden Masters-1.000-Turniere in Indian Wells und Miami direkt nacheinander. Mit anderen Worten, er hat die größten Turniere in dieser Saison bisher komplett abgeräumt und führt das »Race to London« (in dem nur die Punkte des laufenden Jahres gezählt werden; in der Weltrangliste sind es die der letzten 52 Wochen) souverän mit 4.025 Punkten an. Dieses Kunststück war ihm zuletzt im Jahre 2006 gelungen, mitten in der Ära seiner größten Dominanz. Vergleichbares vollbrachte Novak Djokovic 2015/16 oder auch Pete Sampras 1994. Doch die waren zum jeweiligen Zeitpunkt nicht mehr als 35 Jahre alt.

Die Federer-Renaissance des ersten Saisonquartals ist eine statistische Anomalie ohne vorhergehendes Beispiel. Dies betrifft auch die Rivalität mit seiner fünf Jahre jüngeren Nemesis Nadal. Das erste Match zwischen diesen beiden fand ebenfalls in Miami statt, 2004 in der zweiten Runde. Nadal war damals noch ein Teenager und gewann 6:3, 6:3. Ein Jahr später spielten die beiden in Miami dann bereits das Finale aus, und Federer nahm mit einem Sieg in fünf Sätzen Revanche. Von bisher 37 Duellen hat der Spanier 23 gewonnen, was es noch verwunderlicher macht, dass er in diesem Jahr alle verlor: das Finale der AO, das Achtelfinale von Indian Wells und nun das Finale von Miami.

Zwar änderte Nadal am Sonntag gleich zu Beginn des Matches seine altgewohnte Taktik gegen Federer und attackierte vorzugsweise dessen Vorhandseite, erspielte sich so auch vier Breakchancen, konnte sie jedoch nicht nutzen. Am Ende war es dann wieder Federers so auffällig verbesserte Rückhand die Linie entlang, die die Entscheidung zugunsten des Schweizers brachte. Für Nadal war dies bereits die dritte Finalniederlage der Saison. Er hat seit gut drei Jahren keinen Hartplatztitel mehr gewonnen.

In Miami bot Federers Sieg insgesamt eine weitaus weniger dominante Vorstellung als in Indian Wells. Er hatte unleugbar eine Unmenge Dusel. Schon beim Sieg im Viertelfinale gegen Tomas Berdych musste er drei Matchbälle abwehren. Das Halbfinale gegen Nick Kyrgios endete mit 7:6, 6:7, 7:6 so knapp wie möglich und wurde in der entscheidenden Phase durch Interventionen des Federer-­fanatischen Zuschauermobs beeinflusst. Kyrgios und Federer haben nunmehr insgesamt sechs Sätze gegeneinander gespielt. Alle wurden erst im Tiebreak entschieden. Bilanz: 3:3.

Die Federer-Renaissance bei weitgehender Abwesenheit von Andy Murray und Novak Djokovic mag derzeit das dominierende Thema sein, die beste Show aber liefert Kyrgios. Die Matches des jungen Australiers gegen Federer und zuvor gegen Alexander Zverev (Achtelfinale) waren die spektakulärsten des ganzen Turniers.

Für die anstehende Sandplatzsaison hat Federer angekündigt, sich eine Ruhepause zu gönnen, wahrscheinlich bis zu den French Open. Für ein »Nachladen« sportmedizinischer Mirakel?